Lyžiara Kildeho vyradilo zranenie kolena zo zvyšku sezóny

Innsbruck 16. januára (TASR) - Obhajca veľkého glóbusu vo Svetovom pohári alpských lyžiarov Aleksander Aamodt Kilde musí predčasne ukončiť sezónu. Po páde v sobotnom tréningu super-G v Rakúsku si nórsky reprezentant roztrhol väzy v kolene a čaká ho dlhá pauza. Informovala agentúra AFP.



Kilde utrpel zranenie v rakúskom stredisku Reiteralm a v nemocnici v Innsbrucku potom podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou. "Spadol som po vnútornej lyži, stalo sa to veľmi rýchlo. Zatlačilo mi to na koleno a pocítil som v ňom niečo zvláštne. Obával som sa najhoršieho a to sa aj potvrdilo. Je to o to nepríjemnejšie, že som bol v životnej forme. Ale vrátim sa naspäť silný," uviedol 28-ročný nórsky reprezentant.



Kilde figuruje na druhej pozícii celkového poradia SP o 158 bodov za vedúcim Francúzom Alexisom Pinturaultom a v Reiteralme sa pripravoval na budúcotýždňové podujatie v Kitzbüheli.