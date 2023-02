Kläbo a Sundlingová obhájili zlato v šprinte, Slováci neuspeli

Planica 23. februára (TASR) - Prvé zlaté medaily na MS v severskom lyžovaní v Planici získali Nór Johannes Hösflot Kläbo a Švédka Jonna Sundlingová. V slovinskom stredisku triumfovali vo štvrtok v bežeckom šprinte klasickou technikou a obhájili tituly z MS 2021 v Oberstdorfe. Slovenskí reprezentanti Barbora Klementová, Marianna Klementová, Jáchym Cenek a Andrej Renda nepostúpili z kvalifikácie medzi tridsiatku najlepších.



Kläbo zvíťazil vo finále spôsobom štart-cieľ a zavŕšil zlatý hetrik. Premožiteľa nenašiel v Oberstdorfe ani v roku 2019 v Seefelde. Striebro si v cieľovom finiši zabezpečil Nór Paal Golberg, ktorý na páske prešprintoval Francúza Julesa Chappaza. "Užil som si to, bolo to veľmi technické. Vo finále som išiel naozaj veľmi dobre. Mal som výborné lyže a dokázal som sa vyrovnať s náročnými podmienkami," uviedol v prvej reakcii Kläbo, suverénny líder celkového poradia Svetového pohára. Štvrtý skončil prekvapujúco Čech Michal Novák. Víťaz kvalifikácie Nór Erik Valnes v semifinále spadol, zlomil lyžu a pochoval šance na medailu.



Ženský šprint ovládli Švédky, ktoré obsadili prvé štyri miesta. Sundlingová sa pri stúpaní dostala na čelo a vedúcu priečku si udržala až do cieľa. Nadviazala tak na triumf z Oberstdorfu i zo ZOH 2022 v Pekingu. Striebro vybojovala Emma Ribomová, bronz ukoristila Maja Dahlqvistová. "Som veľmi šťastná. Finále bolo naozaj ťažké, som rada, že som si udržala rýchlosť až do cieľa," povedala Sundlingová v cieľových priestoroch.



Slovenskí bežci na lyžiach Barbora Klementová, Marianna Klementová, Jáchym Cenek a Andrej Renda neuspeli v kvalifikácii šprintu klasickou technikou na MS v Planici. Najskúsenejšia z kvarteta Barbora Klementová obsadila na 1,4 km dlhej trati v slovinskom stredisku 50. miesto so stratou 27,09 s na najrýchlejšiu Švédku Jonnu Sundlingovú.



Do vyraďovacích bojov medzi elitnú tridsiatku nepostúpili ani traja debutanti na svetovom šampionáte. Marianna Klementová skončila v konkurencii 99 bežkýň na 59. priečke (+40,10). Cenek bol 58. s mankom 23,25 s na víťaza kvalifikácie Nóra Erika Valnesa. Rendu klasifikovali na 71. pozícii (+29,08).