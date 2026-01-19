< sekcia Šport
Lyžiari zverejnili nomináciu na ZOH, Vlhová aj v tímovej kombinácii
Vlhová už v sobotu potvrdila, že po dvojročnej pauze dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž a chce zabojovať o účasť na ZOH 2026.
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Zväz slovenského lyžovania (ZSL) zverejnil v nedeľu nomináciu športovcov na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo (6. – 22. februára 2026). Nechýba v nej skúsená reprezentantka v alpskom lyžovaní Petra Vlhová, ktorá by chcela po dlhej rekonvalescencii zavinenej operáciou kolena obhajovať v slalome zlatú medailu z Pekingu 2022. Nominovaná je aj do tímovej kombinácie, ktorá bude mať na ZOH premiéru.
Vlhová už v sobotu potvrdila, že po dvojročnej pauze dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž a chce zabojovať o účasť na ZOH 2026. Finálne rozhodnutie o tom, či bude obhajovať zlatú medailu v slalome, urobí podľa vlastných slov 48 hodín pred štartom tejto disciplíny. Slalom žien je na programe 18. februára.
Nomináciu odsúhlasil v nedeľu Výkonný výbor Zväzu slovenského lyžovania (ZSL). Podľa ZSL je výsledkom vyhodnotenia platných nominačných kritérií ZSL a predpisov Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS), ktoré sú kombináciou výsledkov vo Svetovom pohári, bodových ziskov v kvalifikačnom období a splnením výkonnostných limitov. Slovensko bude mať zastúpenie v zjazdovom lyžovaní, bežeckom lyžovaní, skokoch na lyžiach a v prípade potvrdenia kvót aj v akrobatickom lyžovaní.
V alpských disciplínach má Slovensko v základnej nominácii štyri miesta – tri ženy a jedného muža. Okrem Vlhovej je v nominácii aj Rebeka Jančová, ktorá sa predstaví už na svojich druhých zimných olympijských hrách. Na ZOH v Pekingu 2022 štartovala ako benjamínok výpravy. Jej hlavnou disciplínou je obrovský slalom, pričom štartovať môže aj v super-G, zjazde a v tímovej kombinácii. Katarína Šrobová ukázala v posledných rokoch výkonnostný progres a v Cortine absolvuje premiéru pod piatimi kruhmi. Predstaviť by sa mala vo všetkých štyroch individuálnych disciplínach i v tímovej kombinácii. Tá bude mať na ZOH 2026 olympijskú premiéru, slovenské reprezentantky sa v tejto novej disciplíne predstavia vôbec prvýkrát v histórii. Štvrté ZOH čakajú Andreasa Žampu (2014, 2018, 2022, 2026), jeho najlepším individuálnym olympijským výsledkom je 16. miesto v obrovskom slalome z Pekingu 2022. V Cortine cieli na umiestnenie v najlepšej dvadsiatke.
V bežeckom lyžovaní má Slovensko v základnej nominácii troch športovcov – dvoch mužov a jednu ženu. Najskúsenejším bežcom výpravy je Peter Hinds, ktorý je v zozname vďaka najvyššiemu bodovému zisku v nominačných pretekoch. Hinds vyrastal v USA, pred touto sezónou sa rozhodol reprezentovať SR. Je univerzálny bežec, jeho silnou disciplínou je šprint a 50 km klasicky, kráľovská disciplína je na programe v závere olympiády. Tomáš Cenek sa do nominácie dostal vďaka výkonom v šprintoch. V tímovom šprinte preto vytvorí dvojicu spolu s Hindsom. Jedinou ženskou zástupkyňou v bežeckom lyžovaní je Mária Danielová, ktorá o jedinú ženskú miestenku v Miláne a Cortine bojovala aj s päťnásobnou olympioničkou Alenou Procházkovou. Napokon sa do nominácie dostala ako bodovo najúspešnejšia slovenská pretekárka v kvalifikačnom období. Jej silnou disciplínou je šprint, v ktorom dokázala na FESA Cupe v St. Ulrichu obsadiť 18. miesto v kvalifikácii, čo bol jeden z najlepších ženských výsledkov Slovenska v celom olympijskom cykle. U všetkých troch bežcov na lyžiach pôjde o olympijskú premiéru.
V skokoch na lyžiach má Slovensko isté dve miesta – jedného muža a jednu ženu. Hektor Kapustík patrí medzi najväčšie slovenské skokanské talenty, v aktuálnej sezóne dosiahol 20. miesto v pretekoch Svetového pohára v Zakopanom, pričom po prvom kole figuroval dokonca na 8. priečke. Vo veku 18 rokov bude patriť medzi najmladších účastníkov olympijskej súťaže. Kira Mária Kapustíková potvrdila svoj potenciál v druhej polovici sezóny, keď v SP v slovinskom Ljubne obsadila 17. a 21. miesto. Postarala sa tak o prvé body ženskej skokanky v Svetovom pohári. Pre súrodencov Kapustíkovcov pôjde o prvú olympijskú účasť a ich cieľom je postup do hlavnej súťaže. V skokoch na lyžiach zostáva otvorená možnosť rozšírenia nominácie. FIS môže už v pondelok potvrdiť pridelenie druhej olympijskej kvóty pre ženskú kategóriu, v takom prípade by slovenské farby na ZOH 2026 reprezentovala aj Tamara Mesíková.
V akrobatickom lyžovaní sa čaká ešte na rozhodnutie FIS. V prípade potvrdenia dodatočnej kvóty z redistribúcie nevyužitých miest bude Slovensko reprezentovať v skikrose Nikola Fričová. Tá splnila výkonnostné kritériá a čaká na oficiálne potvrdenie zo strany FIS.
V nominácii nefiguruje snoubordista Samuel Jaroš, držiteľ májového ocenenia Lyžiar roka. Pred olympijskou sezónou figuroval v nádejnej pozícii pre účasť na ZOH, ale po zranení členka sa nestihol dostatočne zotaviť, aby zabojoval o účasť v Taliansku.
Nominácia ZSL obsahuje aj návrh dodatočných športovcov v prípade, že FIS pridelí Slovensku dodatočné miestenky v období od 18. januára do začiatku jednotlivých súťaží. Informácie pochádzajú z tlačovej správy ZSL.
Nominácia ZSL na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
Ženy: Petra Vlhová (slalom, tímová kombinácia), Rebeka Jančová (obrovský slalom, super-G, zjazd, tímová kombinácia), Katarína Šrobová (slalom, obrovský slalom, super-G, zjazd, tímová kombinácia)
Muži: Andreas Žampa (obrovský slalom)
BEH NA LYŽIACH
Ženy: Mária Danielová (šprint klasicky, 10 km voľne)
Muži: Peter Hinds (šprint klasicky, tímový šprint voľne, 10 km voľne, skiatlon 20 km, 50 km klasicky s hromadným štartom), Tomáš Cenek (šprint klasicky, tímový šprint voľne, 10 km)
SKOKY NA LYŽIACH
Ženy: Kira Mária Kapustíková
Muži: Hektor Kapustík
