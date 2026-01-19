Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lyžiari zverejnili nomináciu na ZOH, Vlhová aj v tímovej kombinácii

Na snímke slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová sa usmieva počas tlačovej besedy pri príležitosti odpočítavania jedného roka do začiatku zimných olympijských hier 2026 na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách vo štvrtok 6. februára 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Vlhová už v sobotu potvrdila, že po dvojročnej pauze dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž a chce zabojovať o účasť na ZOH 2026.

Bratislava 19. januára (TASR) - Zväz slovenského lyžovania (ZSL) zverejnil v nedeľu nomináciu športovcov na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo (6. – 22. februára 2026). Nechýba v nej skúsená reprezentantka v alpskom lyžovaní Petra Vlhová, ktorá by chcela po dlhej rekonvalescencii zavinenej operáciou kolena obhajovať v slalome zlatú medailu z Pekingu 2022. Nominovaná je aj do tímovej kombinácie, ktorá bude mať na ZOH premiéru.

Vlhová už v sobotu potvrdila, že po dvojročnej pauze dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž a chce zabojovať o účasť na ZOH 2026. Finálne rozhodnutie o tom, či bude obhajovať zlatú medailu v slalome, urobí podľa vlastných slov 48 hodín pred štartom tejto disciplíny. Slalom žien je na programe 18. februára.

Nomináciu odsúhlasil v nedeľu Výkonný výbor Zväzu slovenského lyžovania (ZSL). Podľa ZSL je výsledkom vyhodnotenia platných nominačných kritérií ZSL a predpisov Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS), ktoré sú kombináciou výsledkov vo Svetovom pohári, bodových ziskov v kvalifikačnom období a splnením výkonnostných limitov. Slovensko bude mať zastúpenie v zjazdovom lyžovaní, bežeckom lyžovaní, skokoch na lyžiach a v prípade potvrdenia kvót aj v akrobatickom lyžovaní.

V alpských disciplínach má Slovensko v základnej nominácii štyri miesta – tri ženy a jedného muža. Okrem Vlhovej je v nominácii aj Rebeka Jančová, ktorá sa predstaví už na svojich druhých zimných olympijských hrách. Na ZOH v Pekingu 2022 štartovala ako benjamínok výpravy. Jej hlavnou disciplínou je obrovský slalom, pričom štartovať môže aj v super-G, zjazde a v tímovej kombinácii. Katarína Šrobová ukázala v posledných rokoch výkonnostný progres a v Cortine absolvuje premiéru pod piatimi kruhmi. Predstaviť by sa mala vo všetkých štyroch individuálnych disciplínach i v tímovej kombinácii. Tá bude mať na ZOH 2026 olympijskú premiéru, slovenské reprezentantky sa v tejto novej disciplíne predstavia vôbec prvýkrát v histórii. Štvrté ZOH čakajú Andreasa Žampu (2014, 2018, 2022, 2026), jeho najlepším individuálnym olympijským výsledkom je 16. miesto v obrovskom slalome z Pekingu 2022. V Cortine cieli na umiestnenie v najlepšej dvadsiatke.

V bežeckom lyžovaní má Slovensko v základnej nominácii troch športovcov – dvoch mužov a jednu ženu. Najskúsenejším bežcom výpravy je Peter Hinds, ktorý je v zozname vďaka najvyššiemu bodovému zisku v nominačných pretekoch. Hinds vyrastal v USA, pred touto sezónou sa rozhodol reprezentovať SR. Je univerzálny bežec, jeho silnou disciplínou je šprint a 50 km klasicky, kráľovská disciplína je na programe v závere olympiády. Tomáš Cenek sa do nominácie dostal vďaka výkonom v šprintoch. V tímovom šprinte preto vytvorí dvojicu spolu s Hindsom. Jedinou ženskou zástupkyňou v bežeckom lyžovaní je Mária Danielová, ktorá o jedinú ženskú miestenku v Miláne a Cortine bojovala aj s päťnásobnou olympioničkou Alenou Procházkovou. Napokon sa do nominácie dostala ako bodovo najúspešnejšia slovenská pretekárka v kvalifikačnom období. Jej silnou disciplínou je šprint, v ktorom dokázala na FESA Cupe v St. Ulrichu obsadiť 18. miesto v kvalifikácii, čo bol jeden z najlepších ženských výsledkov Slovenska v celom olympijskom cykle. U všetkých troch bežcov na lyžiach pôjde o olympijskú premiéru.

V skokoch na lyžiach má Slovensko isté dve miesta – jedného muža a jednu ženu. Hektor Kapustík patrí medzi najväčšie slovenské skokanské talenty, v aktuálnej sezóne dosiahol 20. miesto v pretekoch Svetového pohára v Zakopanom, pričom po prvom kole figuroval dokonca na 8. priečke. Vo veku 18 rokov bude patriť medzi najmladších účastníkov olympijskej súťaže. Kira Mária Kapustíková potvrdila svoj potenciál v druhej polovici sezóny, keď v SP v slovinskom Ljubne obsadila 17. a 21. miesto. Postarala sa tak o prvé body ženskej skokanky v Svetovom pohári. Pre súrodencov Kapustíkovcov pôjde o prvú olympijskú účasť a ich cieľom je postup do hlavnej súťaže. V skokoch na lyžiach zostáva otvorená možnosť rozšírenia nominácie. FIS môže už v pondelok potvrdiť pridelenie druhej olympijskej kvóty pre ženskú kategóriu, v takom prípade by slovenské farby na ZOH 2026 reprezentovala aj Tamara Mesíková.

V akrobatickom lyžovaní sa čaká ešte na rozhodnutie FIS. V prípade potvrdenia dodatočnej kvóty z redistribúcie nevyužitých miest bude Slovensko reprezentovať v skikrose Nikola Fričová. Tá splnila výkonnostné kritériá a čaká na oficiálne potvrdenie zo strany FIS.

V nominácii nefiguruje snoubordista Samuel Jaroš, držiteľ májového ocenenia Lyžiar roka. Pred olympijskou sezónou figuroval v nádejnej pozícii pre účasť na ZOH, ale po zranení členka sa nestihol dostatočne zotaviť, aby zabojoval o účasť v Taliansku.

Nominácia ZSL obsahuje aj návrh dodatočných športovcov v prípade, že FIS pridelí Slovensku dodatočné miestenky v období od 18. januára do začiatku jednotlivých súťaží. Informácie pochádzajú z tlačovej správy ZSL.



Nominácia ZSL na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

Ženy: Petra Vlhová (slalom, tímová kombinácia), Rebeka Jančová (obrovský slalom, super-G, zjazd, tímová kombinácia), Katarína Šrobová (slalom, obrovský slalom, super-G, zjazd, tímová kombinácia)

Muži: Andreas Žampa (obrovský slalom)



BEH NA LYŽIACH

Ženy: Mária Danielová (šprint klasicky, 10 km voľne)

Muži: Peter Hinds (šprint klasicky, tímový šprint voľne, 10 km voľne, skiatlon 20 km, 50 km klasicky s hromadným štartom), Tomáš Cenek (šprint klasicky, tímový šprint voľne, 10 km)



SKOKY NA LYŽIACH

Ženy: Kira Mária Kapustíková

Muži: Hektor Kapustík
