< sekcia Šport
Lyžiarka Anthonyová víťazkou ženského dual mogulsu
Dual moguls mal svoju premiéru v olympijskom programe, proti sebe boli vždy dve pretekárky a pri konečnom výsledku sa zohľadňovali viaceré kritériá.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Livigno 14. februára (TASR) - Austrálčanka Jakara Anthonyová sa na zimných olympijských hrách 2026 stala historicky prvou víťazkou disciplíny dual moguls. V súboji o zlato na terénnych nerovnostiach v Livigne zdolala Američanku Jaelin Kaufovú. Bronz si vybojovala jej krajanka Elizabeth Lemleyová.
Dual moguls mal svoju premiéru v olympijskom programe, proti sebe boli vždy dve pretekárky a pri konečnom výsledku sa zohľadňovali viaceré kritériá. Jedna z potenciálnych favoritiek na zisk cenného kovu Austrálčanka Charlotte Wilsonová, ktorá vyhrala testovacie preteky v Livigne, vypadla prekvapujúco už v osemfinále. V súboji o bronz sa po páde pozbierala Lemleyová a rozdielom bodu predčila Francúzku Perrine Laffontovú. Veľké finále sa stalo jednoznačnou záležitosťou Anthonyovej, ktorá len potvrdila výsledkovú dominanciu zo Svetového pohára.
Dual moguls mal svoju premiéru v olympijskom programe, proti sebe boli vždy dve pretekárky a pri konečnom výsledku sa zohľadňovali viaceré kritériá. Jedna z potenciálnych favoritiek na zisk cenného kovu Austrálčanka Charlotte Wilsonová, ktorá vyhrala testovacie preteky v Livigne, vypadla prekvapujúco už v osemfinále. V súboji o bronz sa po páde pozbierala Lemleyová a rozdielom bodu predčila Francúzku Perrine Laffontovú. Veľké finále sa stalo jednoznačnou záležitosťou Anthonyovej, ktorá len potvrdila výsledkovú dominanciu zo Svetového pohára.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo - akrobatické lyžovanie:
ženy - dual moguls: veľké finále - 1. Jakara Anthonyová (Austr.), 2. Jaelin Kaufová (USA), malé finále - 3. Elizabeth Lemleyová (USA), 4. Perrine Laffontová (Fr.), 5. Tess Johnsonová, 6. Olivia Giacciová (obe USA), 7. Hinako Tomitakaová (Jap.), 8. Anastasija Gorodková (Kaz.), 9. Hina Fudžikiová (Jap.), 10. Avital Carrollová (Rak.)
ženy - dual moguls: veľké finále - 1. Jakara Anthonyová (Austr.), 2. Jaelin Kaufová (USA), malé finále - 3. Elizabeth Lemleyová (USA), 4. Perrine Laffontová (Fr.), 5. Tess Johnsonová, 6. Olivia Giacciová (obe USA), 7. Hinako Tomitakaová (Jap.), 8. Anastasija Gorodková (Kaz.), 9. Hina Fudžikiová (Jap.), 10. Avital Carrollová (Rak.)