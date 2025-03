Lyžiarka Brignoneová dosiahla najrýchlejší čas v 1. kole obráku v Are

Are 8. marca (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová dosiahla najrýchlejší čas v 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára vo švédskom Are. Na trať vyšla so štartovým číslom 1 a jej čas 56,53 sekundy nedokázala prekonať žiadna zo súperiek.



Najbližšie bola k tomu jej krajanka Sofia Goggiová, ktorá zaostala o 34 stotín. Tretí najrýchlejší čas dosiahla Nórka Thea Louise Stjernesundová, ktorá zaostala za Gioggovou o 2 stotiny. Druhé kolo bolo na programe od 12.30. Američanka Mikaela Schiffrinová sa dostala na trať ako pätnásta, no svoju jazdu nedokončila.