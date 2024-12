Lyžiarka Goggiová s prvým triumfom po návrate: Neriskovala som

výsledky:



1. Sofia Goggiová (Tal.) 1:03,90 min,

2. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,48 s,

3. Ariane Rädlerová +0,55,

4. Cornelia Hütterová (obe Rak.) +0,60,

5. Federica Brignoneová +0,64,

6. Marta Bassinova (obe Tal.) +0,80,

7. Kajsa Vickhoff Lieová (Nór.) +0,95,

8. Romane Miradoliová (Fr.) +1,13,

9. Elena Curtoniová (Tal.),

10. Michelle Gisinová (Švaj.) obe +1,14



celkové poradie (po 7 z 35 pretekov):



1. Camille Rastová (Švaj.) 287 b,

2. Mikaela Shiffrinová (USA) 245,

3. Zrinka Ljutičová (Chor.) 202,

4. Sara Hector (Švéd.) 182,

5. Lena Dürrová (Nem.) 181,

6. Sofia Goggiová (Tal.) 180





Beaver Creek 15. decembra (TASR) - Talianka Sofia Goggiová vyhrala úvodné super-G v tejto sezóne svetového pohára alpských lyžiarok v americkom Beaver Creek. Na zjazdovke Birds of Prey dosiahla čas 1:03,90 sekundy a predstihla tak Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú (+0,48) a Ariane Rädlerovú (+0,55) z Rakúska. Líderka celkového poradia Camille Rastová sa špecializuje na klasický a obrovský slalom a v nedeľu tak neštartovala.Tridsaťdvaročná Goggiová získala 25. víťazstvo v kariére a siedme v super-G a vyšiel jej tak návrat po zranení. V tejto disciplíne naposledy triumfovala v decembri 2023 v St. Moritzi. Gutová-Behramiová je úradujúca držiteľka veľkého krištáľového glóbusu a titul získala v minulej sezóne aj v super-G. To ovládla trikrát v predošlých štyroch sezónach. Rädlerová vyrovnala svoje osobné maximum z januára 2022, ktoré dosiahla taktiež v super-G na domácom podujatí v Altenmarkt-Zauchensee.Goggiovej vyšla lepšie prvá, technickejšia polovica trate. Najslabší sektorový čas mala v tretej časti, ktorej súčasťou je aj Golden Eagle Jump. Tam na tom bola podobne aj Gutová-Behramiová, no stratu dobehla v závere. V ikonickej tretej časti sa naopak blysla Rädlerová, ktorá prešla túto časť trate za 12,15 sekundy, čo bol najlepší čas.citovala Goggiovú agentúra APA. V americkom stredisku absolvovala návrat po desiatich mesiacoch a v sobotu bola v zjazde na druhom mieste za Corneliou Hütterovou.Celkovo je v tejto sezóne na programe deväť super-G, z toho dva budúci víkend v St. Moritzi.