Lyžiarka Hrbáňová postúpila v paralelnom slalome do hlavnej súťaže

EYOF - alpské lyžovanie



alpské lyžovanie:



kvalifikácia do paralelného slalomu:

muži:

1. Greber (Rak.) 35,50 s,

2. Herland (Nór.) +0,12s,

3. Saracco (Tal.) +0,20, ... 31. BOTKA +2,04, 34. NOSEK (obaja SR) +2,39.







ženy:

1. Solová (Tal.) 35,62 s,

2. Fischerová +0,63,

3. Kleinová (obe Nem.) +0,72, ... 7. HRBÁŇOVÁ +0,92, 41. FRACKOWIAKOVÁ (obe SR) +3,94





snoubording:

Big air:

1. Brčič (Chor.) 169,50 b.,

2. Hrones (ČR) 168,25,

3. Schütz (Švaj.) 144,75, ... 10. JÓZSA (SR) 81,00







skoky na lyžiach:



malý mostík:

1. Schuster (Rak.) 250,5 b. (95 m/94,5),

2. Habdas (Poľ.) 247,0 (96/95),

3. Bayer (Nem.) 235,0 (91/92,5), ... 41. KAPIAŠ (SR) 75,5 (74)







krasokorčuľovanie:



muži:

1. Levandi (Est.) 70,55 b,

2. Zich (Tal.) 69,08,

3. Appleby (V. Brit.) 68,58, ... 9. PILIAR (SR) 51,17





ženy:

1. Lisková (Fín.) 57,94 b,

2. Schildová (Fr.) 57,88,

3. Seniuková (Izr.) 52,53, ... 11. FILCOVÁ (SR) 45,15

Vuokatti 23. marca (TASR) - Slovenský lyžiar Timo Botka v stredu tesne postúpil do hlavnej súťaže paralelného slalomu na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže vo fínskom Vuokatti. V kvalifikácii obsadil 31. miesto. Informoval o tom web olympic.sk.Po prvom kole bol síce až na 41. pozícii, no v druhom sa posunul o desať miest vyššie a zabojuje v piatkovej vyraďovacej časti. Jeho súperom bude druhý z kvalifikácie, Nór Johs Herland. Daniel Nosek zaostal tesne za postupovými pozíciami a skončil na 34. priečke.Z dvojice lyžiarok sa v slalomovej kvalifikácii podarilo postúpiť do hlavnej súťaže Elle Hrbáňovej. Obsadila siedme miesto a vylepšila si tak trinástu pozíciu z prvého kola. V piatok sa v úvodnom kole stretne so Slovinkou Ninou Drobničovou, ktorá po kvalifikácii figurovala na 26. mieste.Druhá slovenská zástupkyňa Karolína Frackowiaková obsadila v slalomovej kvalifikácii 41. pozíciu. Od postupu do tridsaťdvojky najlepších ju delilo 1,3 sekundy. Barbora Kubányová v kvalifikácii pre zranenie chrbta neštartovala.Kvalitné výkony predviedli v krátkom programe aj krasokorčuliari. Marko Piliar je po strede deviaty (51,17 b.), Alexandre Michaele Filcovej patrí 11. miesto (45,15 b.). Obaja si vytvorili osobné maximá.Erik Kapiaš sa stal po mnohých rokoch prvým slovenským skokanom na lyžiach, ktorý sa predstavil na multišportovom podujatí. V prvom súťažnom kole skočil 74 metrov a so ziskom 75,5 bodu obsadil 41. priečku. Snoubordista Martin Józsa obsadil vo finále súťaže big air 10. priečku.