Lyžiarka Mowinckelová ako prvá doplatila na použitie zakázaného vosku

Sölden 28. októbra (TASR) - Nórka Ragnhild Mowinckelová doplatila ako prvá na nové pravidlá o používaní vosku v tejto sezóne Svetového pohára v alpskom lyžovaní. V Söldene ju v sobotu diskvalifikovali po prvom kole obrovského slalomu, po ktorom figurovala na šiestej priečke.



Dvojnásobná strieborná olympijská medailistka z Pekingu 2018 neprešla po prvom kole povinným testom a do druhého už nemohla nastúpiť. Predstavitelia Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) oznámili, že použila nepovolený fluórovaný vosk. Pravidlo uviedli do platnosti pred štartom tejto sezóny po dlhodobej diskusii o negatívnom vplyve týchto voskov na zdravie a životné prostredie.



"Toto boli jediné lyže, ktoré vykazovali pomerne vysokú hodnotu prítomnosti fluórovaného vosku. Oveľa vyššiu ako je minimálna hranica, takže sme nemali inú možnosť ako Mowinckelovú diskvalifikovať," uviedol podľa agentúry AP Peter Gerdol, riaditeľ pretekov FIS.



Fluórovaný vosk sa používa už desaťročia, a to nielen v alpskom, ale aj v bežeckom lyžovaní. Fluór vytvára vrstvu, ktorá odpudzuje vlhkosť a nečistoty. V dôsledku toho sa znižuje trenie medzi spodnou časťou lyže a povrchom snehu, čo umožňuje zvýšiť rýchlosť.