Lyžiarska FIS potvrdila zákaz štartovať Rusom a Bielorusom na ZOH 2026

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) umožňuje športovcom z Ruska a Bieloruska súťažiť so štatútom „neutrálni športovci“, rovnako ako na minuloročných OH v Paríži.

Autor TASR
Zürich 21. októbra (TASR) - Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) oznámila, že jej rada hlasovala proti tomu, aby sa športovci z Ruska a Bieloruska mohli zúčastniť kvalifikácie na nadchádzajúce zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Utorkové rozhodnutie rady v podstate blokuje ruských lyžiarov a snoubordistov z desiatok podujatí na februárových hrách.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) umožňuje športovcom z Ruska a Bieloruska súťažiť so štatútom „neutrálni športovci“, rovnako ako na minuloročných OH v Paríži. MOV však tiež umožňuje medzinárodným federáciám v jednotlivých športoch rozhodnúť sa, či tento systém použijú vo svojich kvalifikáciách. FIS účasť národným tímom Ruska a Bieloruska nepovolila, tento zákaz trvá od roku 2022.
