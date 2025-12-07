Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lyžiarsky skokan Prevc zvíťazil v poľskej Wisle aj v druhých pretekoch

Na snímke skokan na lyžiach Domen Prevc. Foto: TASR/AP

Dvadsaťšesťročný Prevc predviedol v oboch kolách najdlhší skok.

Autor TASR
Wisla 7. decembra (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc si v poľskej Wisle pripísal víťazné double. Po triumfe v sobotu uspel aj v nedeľných pretekoch Svetového pohára, hoci tentokrát útočil až zo 4. miesta po 1. kole. Druhý skončil o deväť desatín bodu Japonec Rjójú Kobajaši, tretiu priečku obsadil Nemec Philipp Raimund s mankom 5,5 bodu.

Dvadsaťšesťročný Prevc predviedol v oboch kolách najdlhší skok. Za ten prvý s dĺžkou 137 m však dostal od rozhodcov o 4,8 bodu menej ako Kobajaši, ktorý bol po 1. kole na čele. Slovinec v 2. kole predviedol 132 m, Japonec iba 129,5 a mohol už iba pogratulovať súperovi k 11. triumfu v kariére a k druhému v sezóne. Pódium bolo napokon vo Wisle rovnaké ako v sobotu, iba Kobajaši a Raimund si vymenili pozície. Líder celkového poradia SP Slovinec Anže Lanišek si pripísal 8. priečku (256,9 b). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

Prevc tak preskočil svojho krajana a dostal sa na čelo boja o veľký krištáľový glóbus. „Znamená to pre mňa veľa, no je to aj tlak a záväzok. A nič to nezmení v mojom harmonograme, zajtra musím makať rovnako ako dnes,“ uviedol Prevc podľa FIS.


výsledky nedeľnej individuálnej súťaže SP mužov v poľskej Wisle:

1. Domen Prevc (Slovin.) 282,3 b. (137,0 m/132,0 m), 2. Rjójú Kobajaši (Jap.) 281,4 (130,5/129,5), 3. Philipp Raimund (Nem.) 276,8 (131,5/129,0), 4. Ren Nikaidó (Jap.) 273,4 (133,0/130,5), 5. Kacper Tomasiak (Poľ.) 270,3 (129,5/125,0), 6. Vladimir Zografski (Bulh.) 268,7 (129,5/130,0), 7. Piotr Zyla (Poľ.) 268,4 (129,5/125,0), 8. Felix Hoffmann (Nem.) 265,9 (128,5/126,0) a Anže Lanišek (Slovin.) 265,9 (123,5/125,0), 10. Valentin Foubert (Fr.) 264,5 (130,0/128,0)



celkové poradie SP (po 7 z 30 pretekov):

1. Prevc 470 b., 2. Lanišek 438, 3. Kobajaši 406, 4. Raimund, 314, 5. Daniel Tschofenig (Rak.) 308, 6. Nikaidó 243
