Lyžiarsky zväz hodnotí sezónu ako úspešnú

Bystrá 16. mája (TASR) - Zväz slovenského lyžovania (ZSL) hodnotí uplynulú sezónu zo svojho pohľadu ako úspešnú. Prezident ZSL Martin Paško vyzdvihol mnohé dobré výsledky reprezentantov a aj vydarenú organizáciu podujatia alpského Svetového pohára v Jasnej. Jedinou škvrnou boli pád a zranenie Petry Vlhovej, po operácii kolena sa pre ňu sezóna predčasne skončila.



Olympijská víťazka v slalome z Pekingu 2022 dostala pozvánku na štvrtkovú tlačovú konferenciu ZSL, ale pre neplánovanú rehabilitáciu sa na nej nakoniec nemohla zúčastniť. Prezident zväzu ocenil organizáciu dvojdňového podujatia SP v Jasnej, kde sa na konci januára predstavilo v obrovskom slalome a slalome celkovo 132 pretekárok z 30 krajín sveta. "Myslím si, že uplynulú sezónu z pohľadu zväzu môžem označiť za úspešnú," uviedol Paško v tlačovej správe. "Naši športovci dosiahli mnohé dobré výsledky na pretekoch po celom svete a nám sa zase na Slovensko podarilo priniesť a úspešne zrealizovať prestížny Svetový pohár alpských lyžiarok. Stredisko v Jasnej sa tak počas januára stalo centrom svetového lyžovania. Chcem sa preto poďakovať celému organizačnému tímu, dobrovoľníkom, našim pretekárkam, sponzorom a partnerom a najmä fanúšikom, ktorí prišli osobne do Jasnej alebo povzbudzovali pri obrazovkách. Bez nich by Svetový pohár nemal tú správnu atmosféru."



Podľa ZSL bol o podujatie v Jasnej obrovský záujem a vstupenky sa vypredali rekordne rýchlo. Podľa odhadov mohlo byť v stredisku pod Chopkom počas víkendu vyše 30.000 návštevníkov a televízne prenosy sledovalo približne 150 miliónov divákov z celého sveta. Podľa riaditeľky pretekov SP v Jasnej a viceprezidentky zväzu Jany Palovičovej sa ZSL podarilo zúročiť mesiace príprav, rokovaní a plánovania: "Aj vďaka tomu máme prísľub od Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS), že podujatie svetového formátu sa v budúcnosti opäť môže vrátiť na Slovensko. S náročnou realizáciou Svetového pohára nám pomáhal 900-členný tím, tristo dobrovoľníkov a vyše štyristo ľudí v realizačných tímoch športovkýň. Verím, že ďalšie podujatia zvládneme rovnako profesionálne a potešíme tak športovcov aj fanúšikov."



Pred zranením Vlhová odjazdila v uplynulej zime štrnásť pretekov Svetového pohára, pričom trikrát zvíťazila. Triumfovala v slalomoch v Levi, Courcheveli a Kranjskej Gore. Okrem toho dosiahla aj ďalšie štyri pódiové umiestenia - trikrát obsadila druhú priečku a raz bola tretia. Ďalší slovenský reprezentant v alpskom lyžovaní Andreas Žampa sa do sezóny rozbiehal po dlhšom výpadku, ktorý spôsobila viacnásobná zlomenina členka po páde na tréningu v Taliansku vlani v januári. Po vyše dvojročnej odmlke si dokázal pripísať body do SP, keď v obrovskom slalome v Bansku skončil na 24. mieste. "Sezónu 2023/2024 hodnotím ako prelomovú v mojej kariére tým, že som sa musel vrátiť po zatiaľ najväčšom zranení, ktoré som mal. Dúfam, že už nikdy v živote nebude väčšie, a som veľmi rád, že sa mi podarilo prejsť tými ťažkými chvíľami, najmä vo fyzickej rehabilitačnej príprave. Urobilo ma to lepším športovcom aj človekom, lebo naozaj ťažké chvíle vždy otestujú človeka, ako na tom je. A ja som veľmi rád, že sa mi podarilo vrátiť do Svetového pohára a že som sa dokázal prebojovať do 2. kola v Bansku, kde som získal 24. miesto, z čoho sa veľmi teším," povedal Andreas Žampa.



Rebeka Jančová sa predstavila vo dvoch pretekoch Svetového pohára v Söldene a v Jasnej, v oboch prípadoch nepostúpila do 2. kola. Účasť na podujatí v Nízkych Tatrách však označuje za najpamätnejší okamih sezóny. "Bol to môj štvrtý štart v pretekoch Svetového pohára, ale prvý pred domácimi fanúšikmi, ktorí vytvorili úžasnú atmosféru," spomínala Jančová. Vrcholom jej sezóny mali byť juniorské MS, kde však obsadila až 16. miesto v obrovskom slalome: "Žiaľ, nepodarilo sa mi na šampionáte zajazdiť podľa mojich predstáv. Spravila som zopár chýb, ktoré ma stáli lepší čas aj umiestnenie." Dvadsaťročná reprezentantka v marci štvrtýkrát v kariére vyhrala preteky v kategórii FIS, keď bola najrýchlejšia v obrovskom slalome v nórskom Kvifjelli. Celkovo si počas sezóny vylepšila FIS body v obrovskom slalome a vo svetovom rebríčku sa posunula medzi najlepších 115 lyžiarok. V budúcej sezóne chce pravidelne bodovať v Európskom pohári a zbierať ďalšie skúsenosti vo Svetovom pohári.



Mladý alpský lyžiar Andrej Barnáš získal bronzovú medailu v super-G na zimných olympijských hrách mládeže v juhokórejskom Kangwone. Po Petre Vlhovej vybojoval len druhú slovenskú lyžiarsku medailu zo ZOHM v histórii. V kombinácii navyše obsadil piatu priečku, keď ho od zisku medaily delila iba desatina sekundy. "Moja sezóna dopadla nad očakávania a môžem ju hodnotiť len pozitívne. Jedným z našich cieľov bolo dostať sa na ZOH mládeže aspoň raz do najlepšej desiatky, čo sme prekonali," vravel 17-ročný Barnáš, ktorý sa stal v super-G už aj majstrom Slovenska medzi mužmi.



Skokan na lyžiach Hektor Kapustík považuje za najväčší úspech zimnej sezóny 11. miesto na mládežníckych ZOH mládeže v Kangwone, ktoré však dosiahol v severskej kombinácii. Po skokanskej časti mu patrila dokonca druhá priečka, ale jeho následný výkon na bežeckej trati ovplyvnili zdravotné problémy. "Na začiatku leta som na sústredeniach skákal veľmi dobre, ale na prvých pretekoch vo francúzskom stredisku Courchevel sa mi nedarilo, potom som sa sám dostal pod tlak a zvyšok sezóny bol ako na húsenkovej dráhe. Nedokázal som preniesť dobré tréningové skoky do tých súťažných," ohliadol sa za uplynulou zimou 17-ročný Kapustík. V budúcej sezóne vidí dva vrcholy - juniorské MS a následne mužské MS. Na oboch šampionátoch by sa Slováci radi predstavili aj v súťaži miešaných družstiev, v ktorej by mohla štartovať 17-ročná Tamara Mesíková, a postupne sa prepracovali až k splneniu kritérií na účasť na ZOH 2026.



Dvadsaťdvaročný snoubordista Samuel Jaroš sa v skončenej sezóne predstavil v šiestich pretekoch Svetového pohára. Najlepší výsledok dosiahol v decembri v Edmontone, keď v druhej freestylovej disciplíne Big Air obsadil 21. priečku. "Sezóna nebola najlepšia, ale ani najhoršia," sumarizoval uplynulú zimu bývalý juniorský vicemajster sveta. "Počas nej som sa totiž pasoval s malými zraneniami, a tak som nebol schopný podávať maximálne výkony. Napriek tomu som si vyjazdil potrebné body, aby som mohol štartovať na podujatiach Svetového pohára, ktoré sa budú od augusta započítavať do kvalifikácie na olympiádu 2026 v Miláne. Mojím cieľom je vyjazdiť si miestenku do elitnej tridsiatky, ktorá sa na hry kvalifikuje."



Darilo sa slovenským reprezentantom v snoubordingu v tímovej súťaži na MS juniorov v snoubordkrose v Gudauri, v ktorej obsadili tretie miesto. Duo v zložení Sára Pitoňáková a Samuel Sakál postúpilo do finále, v ktorom sa na prvej a druhej pozícii umiestnili francúzske družstvá. Obom sa na juniorskom šampionáte darilo aj v individuálnych disciplínach – devätnásťročný Sakál skončil len tesne za medailou na štvrtom mieste, rovnako stará Pitoňáková obsadila siedmu priečku.