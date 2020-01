Boľšunov triumfoval v skiatlone pred štvoricou Nórov

Muži - skiatlon 15 km klasicky /15 km voľne:

1. Alexander Boľšunov (Rus.) 1:13:40,6 h

2. Simen Hegstad Krüger (Nór.) +0,9

3. Sjur Röthe (Nór.) +1,2

4. Martin Johnsrud Sundby (Nór.) +2,5

5. Hans Christer Holund (Nór.) +2,9

6. Andrej Larkov (Rus.) +6,1

7. Dario Cologna (Schweiz) +7,7

8. Iivo Niskanen (Finnland) +17,3

9. Jevgenij Belov (Rus.) +18,8

10. Alexander Bessmertnych (Rus.) +19,1

...

52. Ján KORISTEK (SR) +6:46,7



Poradie v SP (18 z 35):

1. Boľšunov 1421 b.

2 Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) 1122

3. Sergej Usťugov (Rus.) 851

4. Niskanen 799

5. Röthe 784

6. Krüger 635...

123. KORISTEK 5



Poradie v dištančných pretekoch (12 z 21):

1. Boľšunov 794 b.

2. Niskanen 529

3. Röthe 498

4. Krüger 439

5. Kläbo 432

6. Usťugov 403

... 123. KORISTEK 5

Oberstdorf 25. januára (TASR) – Ruský bežec na lyžiach Alexander Boľšunov triumfoval v sobotňajšom skiatlone Svetového pohára v nemeckom Oberstdorfe a potvrdil post lídra seriálu. V dramatickom finiši tesne zdolal Nóra Simena Hegstada Krügera o deväť desatín sekundy, tretí skončil ďalší Nór Sjur Röthe.Víťaz Tour de Ski Boľšunov sa od začiatku držal v popredí a po klasickej 15 km dlhej trati vybiehal do druhej polovice pretekov na prvej pozícii. Vpredu sa vtedy vytvorila sedemčlenná skupina, v ktorej boli štyria Nóri a traja reprezentanti Ruska. V "skejte" sa na ňu dotiahli ďalší bežci, vo finiši sa napokon presadil Boľšunov pred štvoricou Nórov. Spolufavorit Nór Johannes Hösflot Kläbo do cieľa neprišiel.Slovenský reprezentant Jan Koristek si ďalšie body do SP nepripísal, obsadil až 52. miesto so stratou 6:46,7 min na víťaza.