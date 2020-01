Johaugová suverénne triumfovala v skiatlone

Ženy - skiatlon 7,5/7,5 km, voľne:



1. Therese Johaugová 40:05,2 min

2. Ingvild Flugstad Östbergová (obe Nórsko) +15,5 s.

3. Teresa Stadloberová (Rakúsko) +15,6 s.

4. Ebba Anderssonová (Švédsko) s. +15,7 s.

5. Krista Parmakoskiová (Fínsko) +22,9 s.

6. Natalia Neprjajevová (Rusko) +23,4 s.

7. Heidi Wengová (Nórsko) +23,9 s.

8. Kerttu Niskanenová (Fínsko) +43,7 s.

9. Astrid Uhrenholdt Jacobsenová (Nórsko) +1:22,8 min.

10. Katharina Henningová (Nem.) +1:25,1 min.



Poradie SP (20 zo 40):



1. Johaugová 1539 bodov

2. H. Wengová 996

3. Neprjajevová 987

4. Jacobsenová 729

5. Jessica Digginsová (USA) 729

6. Östbergová 680



Poradie v dištančných pretekoch (12 z 21):



1. Johaugová 896

2. H. Wengová 595

3. Neprjajevová 471

4. Östbergová 418

5. Digginsová 412

6. Stadloberová 369

Oberstdorf 25. januára (TASR) – Nórska bežkyňa na lyžiach Therese Johaugová suverénne zvíťazila v dnešnom skiatlone v Oberstdorfe a upevnila si prvé miesto vo Svetovom pohári. Druhá skončila so stratou 15,5 s. jej krajanka Ingvild Flugstad Östberová, tretia Teresa Stadloberová z Rakúska mala stratu 15,6 s.Johaugová mala v cieli pretekov na 7,5 km klasicky a 7,5 km voľnou technikou jednoznačný náskok. S vyše 15-sekundovou stratou prišla do cieľa skupinka pretekárok na čele s Östbergovou. Pre Johaugovú to bolo v 12. dištančných pretekoch už 10. víťazstvo. Dosiahla ho suverénne, keď sa od úvodu dostala na čelo a po 5. kilometri už iba zvyšovala svoj náskok.