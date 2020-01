Lyžovanie-beh-SP: Johaugová vyhrala aj stíhačku

Výsledky:

ženy - stíhačka na 10 km klasicky:

1. Therese Johaugová (Nór.) 26:49,7 min,

2. Natalija Neprjajevová (Rus.) +1:04,8 Min,

3. Ingvild Flugstad Östbergová (Nór.) +1:06,0,

4. Heidi Wengová (Nór.),

5. Krista Pärmäkoskiová (Fín.) +1:49,1,

6. Ebba Anderssonová (Švéd.) +1:49,4,

7. Kerttu Niskanenová (Fín.) +1:56,7,

8. Kateřina Razýmová (ČR) +1:59,9,

9. Ragnhild Hagová (Nór.) +2:06,8,

10. Jessica Digginsová (USA) +2:12,0,

...

58. Alena PROCHÁZKOVÁ (SR) +8:02,8



poradie v SP (17 z 35):

1. Johaugová 1409 b.,

2. H. Wengová 952,

3. Neprjajevová 939,

4. Digginsová 720,

5. Astrid Jacobsenová (Nór.) 699,

6. Sadie Bjornsenová (USA) 622



poradie v dištančných pretekoch /11 z 21):

1. Johaugová 766 b.,

2. H. Wengová 551,

3. Neprjajevová 423



muži - stíhačka na 15 km klasicky:

1. Alexander Boľšunov (Rus.) 37:01,3 min,

2. Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) +46,7,

3. Simen Hegstad Krüger (Nór.) +47,2,

4. Sjur Röthe (Nór) +47,7,

5. Iivo Niskanen (Fín) +56,2,

6. Andrej Melničenko+1:32,3,

7. Perttu Hyvärinen (Fín.) +1:43,6,

8. Didrik Tönseth (Nór.) +1:43,7,

9. Jean Marc Gaillard (Fr.) +1:46,6,

10. Francesco De Fabiani (Tal.) +2:26,2,...

53. Ján KORISTEK (SR) +6:57,5



poradie v SP (17 z 35):

1. Boľšunov 1281 b.,

2. Kläbo 1122,

3. Sergej Usťugov (Rus.) 845,

4. Niskanen 718,

5. Röthe 691,

6. Krüger 531,...

120. KORISTEK 5



poradie v dištančných pretekoch (11 z 21):

1. Boľšunov 654 b.,

2. Niskanen 448,

3. Kläbo 432





Nové Město na Morave 19. januára (TASR) - Nórska bežkyňa na lyžiach Therese Johaugová si na podujatí Svetového pohára v Novom Měste na Morave pripísala víťazné double. Po sobotňajšom triumfe na 10 km voľne jednoznačne dominovala aj v nedeľňajšej stíhačke na 10 km klasicky. Slovenská reprezentantka Alena Procházková obsadila 58. miesto. Medzi mužmi na 15 km si zopakoval prvenstvo zo soboty Rus Alexander Boľšunov.Johaugová vybehla na trať s výrazným náskokom 33 sekúnd na Rusku Nataliju Neprjajevovú a jej odstup od konkurentiek postupne ešte narastal. V polovici trate už za ňou trojčlenná skupinka s líderkou Heidi Wengovou zaostávala o 55 sekúnd. Johaugová mala v cieli čas 26:49,7 min, Neprjajevová na ňu stratila 1:04,8 min a tretia skončila ďalšia Nórka Ingvild Flugstad Östbergová (+1:06,0). Pre Johaugovú to bol 64. individuálny triumf v SP a upevnila si vedenie v celkovej klasifikácii seriálu.Procházková mala na štarte číslo 59 a celé preteky bežala v šiestej desiatke štartového poľa. Na piatom kilometri mala už vyše päťminútové manko a do cieľa prišla napokon na 58. mieste zo 61 štartujúcich so stratou 8:02,8 min.Víťaz Tour de Ski Boľšunov si presvedčivo ustrážil náskok zo štartu a triumfoval pred trojicou Nórov. Druhý Johannes Hösflot Kläbo na neho stratil 46,7 sekundy, za ním prišli do cieľa Simen Hegstad Krüger (+47,2) a Sjur Röthe (+47,7). Boľšunov zvýšil náskok na čele SP na 139 bodov pred Kläbom. Slovenský reprezentant Ján Koristek sa v porovnaní so sobotou o jednu priečku zhoršil a obsadil 53. miesto s mankom 6:57,5.