Svahnová vyhrala 6. etapu, na čele Tour de Ski zostala Digginsová

SP v behu na lyžiach



Tour de Ski - 6. etapa vo Val di Fiemme (Tal.):



15 km klasicky s hromadným štartom



ženy:



1. Linn Svahnová 53:49,7 min,

2. Frida Karlssonová (obe Švéd.) +0,4 s,

3. Katharina Hennigová (Nem.) +1,6,

4. Jonna Sundlingová (Švéd.) +2,4,

5. Teresa Stadloberová (Rak.) +3,0,

6. Delphine Claudelová (Fr.) +3,8,

7. Victoria Carlová (Nem.) +5,2,

8. Jessica Digginsová (USA) +5,7,

9. Heidi Wengová (Nór.) +7,9,

10. Kerttu Niskanenová (Fín.) +8,4









Val di Fiemme 6. januára (TASR) - Švédska bežkyňa na lyžiach Linn Svahnová triumfovala v šiestej etape Tour de Ski v talianskom stredisku Val di Fiemme. V sobotňajších pretekoch žien na 15 km klasicky s hromadným štartom zdolala vo finiši tesne krajanku Fridu Karlssonovú. Na treťom mieste skončila Nemka Katharina Hennigová. Na čele celkového poradia TdS sa udržala Američanka Jessie Digginsová, ktorá finišovala na ôsmej priečke. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Vo Val di Fiemme panovali náročné podmienky, od rána husto snežilo a prehánky neustali ani počas pretekov. Po dni voľna čakala na bežkyne predposledná etapa. V prvom zo šiestich kôl sa balík držal pokope, Karlssonová bola na prvom mieste na medzičase po 2,5 km. Švédka vďaka tomu získala 15 bodov do bodovacej súťaže, no suverénnou líderkou v nej zostala jej krajanka Svahnová.V prvej skupine bolo naďalej veľa pretekárok s minimálnymi rozostupmi. Tesne po polovici trate sa zdvihlo tempo a nasledoval boj o bonusové sekundy do celkového poradia. Karlssonová vyhrala a získala 15 sekúnd, druhá skončila ďalšia Švédka Jonna Sundlingová a polepšila si o 12 s, vďaka čomu sa vo virtuálnom poradí dostala na druhú priečku pred Kerttu Niskanenovú. Priebežná líderka Digginsová skončila piata (6 s).Do záverečného kola prišiel pelotón natiahnutý. V ťažkom teréne bola na čele naďalej Karlssonová, ale v hromadnom dojazde využila svoje šprintérske prednosti Svahnová a dobehla pred finišujúcou Karlsonovou. Na pódiu duo doplnila tretia Hennigová. Digginsová stratila necelých šesť sekúnd, ale udržala sa na čele celkového poradia TdS i Svetového pohára.O 15.25 h bol vo Val di Fiemme naplánovaný štart pretekov mužov na 15 km klasicky s hromadným štartom.