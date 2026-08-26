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Brignoneová je po úspešnej operácii: Cítim sa dobre
Brignoneová stále trpí následkami svojho vážneho pádu z 3. apríla 2025 na majstrovstvách Talianska vo Val di Fassa.
Autor TASR
Rím 26. augusta (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová má za sebou úspešnú operáciu ľavej nohy. Dvojnásobná olympijská víťazka utrpela vážne zranenie ešte v apríli minulého roka, dokázala sa však senzačne zotaviť a na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo získala zlato v super-G a obrovskom slalome.
Brignoneová stále trpí následkami svojho vážneho pádu z 3. apríla 2025 na majstrovstvách Talianska vo Val di Fassa. Utrpela okrem iných zranení zlomeninu holennej kosti a ihlice, ako aj poškodenie predného skríženého väzu v kolene. Cieľom ďalšej operácie malo byť odstránenie implantovanej platničky a vyčistenie postihnutého miesta. „Operácia prebehla úspešne. Koleno je v poriadku a ja sa cítim dobre. Čaká ma ešte pár dní s barlami a potom začnem znova s rehabilitáciou,“ napísala na sociálnych sieťach.
Po olympijských hrách Brignoneová predčasne ukončila sezónu a tá nasledujúca by mala byť podľa slov 36-ročnej Talianky jej posledná. Prvým podujatím nového ročníka bude v sobotu 24. októbra tradične obrovský slalom v rakúskom Söldene.
Brignoneová stále trpí následkami svojho vážneho pádu z 3. apríla 2025 na majstrovstvách Talianska vo Val di Fassa. Utrpela okrem iných zranení zlomeninu holennej kosti a ihlice, ako aj poškodenie predného skríženého väzu v kolene. Cieľom ďalšej operácie malo byť odstránenie implantovanej platničky a vyčistenie postihnutého miesta. „Operácia prebehla úspešne. Koleno je v poriadku a ja sa cítim dobre. Čaká ma ešte pár dní s barlami a potom začnem znova s rehabilitáciou,“ napísala na sociálnych sieťach.
Po olympijských hrách Brignoneová predčasne ukončila sezónu a tá nasledujúca by mala byť podľa slov 36-ročnej Talianky jej posledná. Prvým podujatím nového ročníka bude v sobotu 24. októbra tradične obrovský slalom v rakúskom Söldene.