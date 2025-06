Brignoneová nevie, či bude štartovať na ZOH 2024 v Miláne a Cortine

Miláno 3. júna (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová si nie je istá, či bude schopná štartovať na budúcoročných zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine.. Tridsaťštyriročná celková víťazka Svetového pohára zo sezóny 2024/25 v apríli utrpela vážnu zlomeninu oboch kostí predkolenia.



„Rada by som povedala, že na olympiáde budem štartovať. Dnes to však neviem povedať. Urobím všetko, čo sa dá. Snažím sa, ale pre mňa je najdôležitejšie zostaviť sa a potom sa vrátiť k pretekaniu. Olympiáda je pre mňa veľká motivácia. Je pravda, že do začiatku hier zostáva nejaký čas, ale ten rýchlo beží,“ uviedla Brignoneová podľa agentúry AFP.