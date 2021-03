Lyžovanie: Covid tím v Jasnej je stále v strehu

Jasná 6. marca (TASR) - Covid manažér Peter Pukalovič vyjadril po prvom súťažnom dni spokojnosť s priebehom podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok v Jasnej. Pre TASR opísal rozsah práce, ktorá sa začala pred niekoľkými mesiacmi a neskončí sa dlho po vyhlásení výsledkov nedeľného obrovského slalomu.



Organizátori v slovenskom stredisku museli rozdeliť 952 účastníkov do štyroch farebných bublín. V modrej sú organizátori, v červenej pretekárky s tímami, v žltej médiá a v zelenej partneri a hostia Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). "Jednoznačne najnáročnejšie bolo rozdeliť jedno obrovské podujatie, ktoré sa skladá z častí a tie do seba zapadajú, do niekoľkých bublín. Fungujúci celok bolo potrebné rozsekať na časti. Alfa a omega je ochrániť športovcov a tím, aby boli v bezpečí," zdôraznil Pukalovič.



Po sobotnom slalome mohol konštatovať, že jeho tímu sa to darí: "Mám z toho veľmi dobrý pocit, športovci sa tu podľa informácií, ktoré od nich máme, cítia bezpečne. Stále však tvrdím, že my sme len taký doplnok, aby sa to dalo spraviť. Sme v úzadí, kolegovia z organizačného výboru dokázali pripraviť úžasnú trať, tréningové prostredie, im patrí obrovská vďaka. Naša úloha je trocha ich obmedziť, my tu nie sme tí obľúbení, na druhej strane to všetci chápu a rešpektujú. Veľký klobúk dole, žijú v tom už niekoľko mesiacov, my sme sa im to snažili uľahčiť, aby tu nemali nič neštandardné. Situácia na Slovensku a v okolitých krajinách je veľmi zlá, sme v strehu od rána. Snažíme sa, aby bolo všetko bezpečné."



V Jasnej skĺbili manuál od FIS s nariadeniami platnými na Slovensku. "V každej krajine sú lokálne pravidlá nadradené pravidlám FIS. Niečo sme pripravili a nechali sme si to schváliť Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, vzhľadom na to, že toto je prvé podujatie, ktoré sa koná v takomto rozsahu. Potom sme to odkomunikovali s FIS a dali sme to dokopy. Plán sa tvoril niekoľko mesiacov a finálna podoba uzrela svetlo sveta iba pár dní pred začiatkom. Pandemická situácia na Slovensku aj v okolitých krajinách sa menila. Zo dňa na deň sme museli reagovať, študovať a nejako sa tomu prispôsobiť," povedal Pukalovič a poukázal na nutnosť opatrení: "My sme tí 'kaziči', musíme byť, naša funkcia je náročná, ale bez toho by to dnes nešlo. Prvýkrát sme na Slovensku zabezpečovali podujatie v takej náročnej situácii. Covid sa týka každého účastníka, my sme tu na to, aby ľudia mohli zužitkovať to, čo pripravil celý tím. Sme hrdí, že sme jeho súčasťou."



Po nedeľnej súťaži nastane odliv účastníkov, ktorý bude opäť prebiehať podľa stanovených bublín: "Každá podlieha nejakému pravidlu. Trošku sa nám to skomplikovalo tým, že sa otočili disciplíny. Tí, ktorí mali možno odísť už v sobotu, musia zostať. V tomto sme sa snažili zostať flexibilní. Už predvčerom sa zmenili niektorým krajinám pravidlá na vstup, denne komunikujeme so športovcami, či potrebujú taký, alebo onaký test, aby mali všetko potrebné na výstup. Každý účastník podujatia si spraví antigénový test, aby sme vedeli, že je v poriadku. Niektorí potrebujú aj PCR test, niektorí len antigén, niektorí odišli dnes, niektorí odídu zajtra, niektorí v pondelok, naši ľudia na trati ešte zostávajú... My sme tu aj po podujatí a pracujeme. Keby niekto nebol v poriadku, upozorníme ho, že musí ísť do karantény."



Svetový pohár je seriál, do Jasnej zamieril z talianskeho Val di Fassa a následne sa presunie do švédskeho Are. "Mali sme informácie z Talianska a teraz sa musíme pripraviť na odchod. Niektorí pôjdu domov, niektorí priamo do strediska. K jednotlivým tímom máme individuálny prístup, snažíme sa každému vyjsť v ústrety. Aj v rámci tímu sa môžu rozdeliť, pretekárka ide na jeden, dva dni zregenerovať domov, iná časť ide do nasledujúceho dejiska. Niektorí odlietajú, niektorí cestujú autami," uviedol Pukalovič a na margo všetkých týchto úloh dodal: "Ťažko to s niečím porovnať, je to absolútne neštandardné."