Delegáti Medzinárodnej lyžiarskej federácie odhlasovali nové stanovy

Oberhofen 8. októbra (TASR) – Delegáti Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) si v piatok majoritnou väčšinou odhlasovali nové stanovy.



Za návrh, ktorý podporuje aj nový prezident FIS Johan Eliasch, hlasovalo až 97,25 percenta zo všetkých delegátov na mimoriadnom online kongrese. „Som nadšený z našich nových stanov," uviedol funkcionár. Podľa Eliascha nové stanovy umožnia viesť organizáciu moderným a transparentným spôsobom a priviesť ju k ekonomicky úspešnej budúcnosti.



Zmeny neovplyvnia doteraz platný právny rámec, najmä pri organizovaní súťaží Svetového pohára. Komerčné práva zostanú aj naďalej národným organizátorom.



Nové stanovy sa zaoberajú niekoľkými kľúčovými oblasťami vrátane dĺžky mandátov prezidenta a členov Rady FIS, prinášajú väčšiu rovnosť pohlaví v orgánoch federácie, zameriavajú sa na udržateľnosť a organizácii poskytujú flexibilitu v právnej štruktúre.



„Čaká nás ešte veľa práce, ale s takým dôrazným výsledkom hlasovania a jasnou dôverou a podporou našich členov sa teším na to, že môže viesť FIS do novej kapitoly," uviedol Eliasch pre oficiálnu webstránku organizácie.



Delegáti v piatok nepodporili návrhy na zmenu oficiálneho názvu organizácie na Medzinárodnú lyžiarsku a snoubordovú federáciu alebo Medzinárodnú federáciu zimných športov. „Snoubordový" návrh najprv zdolal druhú alternatívu pomerom 57-51, v druhom kole dostal 57 percent hlasov (66), za zachovanie názvu FIS bolo 49, no na zmenu bola potrebná dvojtretinová väčšina.



FIS sa pridala k ďalším organizáciám ako Medzinárodný olympijský výbor (MOV) či Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) a obmedzila mandát prezidenta maximálne na dvanásť rokov. Najbližší kongres FIS sa uskutoční na jar v portugalskom meste Vilamoura, Eliasch sa na ňom bude uchádzať o znovuzvolenie a potom môže najdlhšie zostať vo funkcii do roku 2034.