FIS naplánovala hlasovanie o dejisku MS 2025 a Kongres na október

Zürich 25. mája (TASR) - Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) naplánovala rozhodnutie o dejisku MS 2025 v alpskom lyžovaní na 3. októbra. Hlasovať by sa malo vo švajčiarskom Zürichu, kde by sa mal o deň neskôr uskutočniť Kongres FIS s voľbou nového prezidenta.



Kongres sa mal pôvodne konať v polovici mája v Thajsku, no neumožnila to pandémia koronavírusu. Organizácia opäť vyhodnotí situáciu 1. augusta, pokiaľ budú pretrvávať cestovné obmedzenia, výber medzi rakúskym Saalbachom-Hinterglemmom, Crans Montanou vo Švajčiarskou a nemeckým Garmisch-Partenkirchenom bude prebiehať on-line. Nie však voľba prezidenta, FIS ráta aj s tým, že Kongres presunie na 1. až 6. júna 2021 do slovinského mesta Portorož, kde je na programe konferencia.



FIS na pondelňajšej videokonferencii tiež rozhodla, že MS v letoch na lyžiach, ktoré sa mali pôvodne uskutočniť v marci, budú v slovinskej Planici od 11. do 13. decembra tohto roka. K žiadosti talianskych organizátorov o presunutie MS 2021 v alpskom lyžovaní v Cortine d'Ampezzo na rok 2022 sa vyjadrí do 1. júla.