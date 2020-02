Medzinárodnú lyžiarsku federáciu trápi veľký počet zranení

Zürich 6. februára (TASR) - Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zriadila na štvrtkovom zasadnutí v Zürichu radu expertov, ktorej cieľom bude znížiť počet zranení v alpských disciplínach. Pozostávať ma z odborníkov z oblasti športu a medicíny, ktorí by mali analyzovať príčiny vysokého počtu zranení lyžiarov a navrhnúť riešenia, ktoré by ich obmedzili.



FIS zároveň schválila kalendár pretekov pre sezónu 2020/2021, pribudol do neho paralelný slalom mužov i žien vo švajčiarskom Davose 1. januára 2021.



Rada FIS tiež podporila návrh Nórska o rozšírenie programu MS v severskom lyžovaní o preteky žien na veľkom mostíku. Rokovať o tomto bode sa bude ešte na kongrese v máji.