Lyžovanie: Glóbus v slalome pre Kristoffersena, triumf McGratha

Courchevel/Meribel 20. marca (TASR) - Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen si tretíkrát v kariére vybojoval malý glóbus za slalom. V záverečných pretekoch Svetového pohára vo francúzskom stredisku Courchevel/Meribel mu na to stačilo 2. miesto, keď zaostal o 37 stotín sekundy za svojím krajanom Atlem Liem McGrathom. Tretiu priečku obsadil Rakúšan Manuel Feller (+0,77 s).



Dvadsaťsedemročný Kristoffersen vyhral hodnotenie slalomu aj v rokoch 2016 a 2020, okrem toho má na konte aj malý glóbus za obrovský slalom z roku 2020. Celkovo dosiahol už 72. pódium v kariére.



V záverečných pretekoch sezóny 2021/2022 sa okrem víťazstva bojovalo aj o malý glóbus. Najlepšie vyhliadky na jeho zisk mal Kristoffersen, ktorý do pretekov išiel s náskokom 48 bodov pred Braathenom. Líder poradia odštartoval v 1. kole s číslom šesť a na všetkých medzičasoch bol v zelených číslach. Po bezchybnej jazde prišiel do cieľa s náskokom 0,53 s na dovtedy vedúceho Švajčiara Loica Meillarda. Hneď po ňom však vyštartoval Braathen, na prvom i druhom medzičase strácal, no spodnú časť trate "preletel" a v cieli o päť stotín zdolal svojho súpera. Na treťom mieste figuroval McGrath. Ďalší dvaja pretekári s menšou šancou na zisk glóbusu zaostali. Nemec Linus Strasser obsadil 8. miesto s mankom 0,84 sekundy, Feller figuroval na 10. priečke so stratou 1,03 s.



Druhé kolo bolo plné prekvapení a viacero adeptov na popredné umiestnenia zaváhalo. Medzi nimi aj piaty po 1. kole Meillard, ktorý sa prepadol na 12. miesto či olympijský šampión z Pekingu Clément Noël z Francúzka, ktorý nedokončil. Ani McGrath sa nevyhol väčšiemu zaváhaniu krátko po štarte, ale chybu ustál, spodná časť trate mu vyšla skvele a dostal sa na čelo o 77 stotín pred dovtedajšieho lídra Fellera. Kristoffersen bol o 0,37 s pomalší, ale už mal istotu malého glóbusu. Braathen si nedokázal poradiť s vyjazdenou traťou, od začiatku strácal z náskoku, v prostrednej časti mal veľké problémy a do cieľa nakoniec prišiel s mankom 1,22 s až na 11. mieste.



O veľké prekvapenia sa postarali španielsky a bulharský pretekár. Joaquim Salarich odštartoval do druhého kola až z 25. miesta, no predviedol najrýchlejšiu jazdu a obsadila senzačné 5. miesto (+0,97 s). Albert Popov sa posunul z 22. dokonca na štvrté (+(0,93), keď ho od pódia delilo len 16 stotín.