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Gutová-Behramiová definitívne ukončila kariéru

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Na snímke švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová. Foto: TASR- Michal Svítok

Pôvodne sa chcela rozlúčiť po olympijskej sezóne 2025/26, no počas tréningu v americkom Copper Mountain si natrhla predný skrížený väz, mediálny kolaterálny väz a meniskus v ľavom kolene.

Autor TASR
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Lausanne 5. augusta (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová sa rozhodla ukončiť svoju kariéru. Tridsaťpäťročná pretekárka oznámila okamžitý odchod do dôchodku, ako v stredu informovali švajčiarske médiá. Po vážnom tréningovom páde v novembri 2025 si nechala otvorenú možnosť návratu.

„Mala som to šťastie a česť, že som mohla zažiť veľmi dlhú kariéru, že som mohla prežiť svoje sny a túžby prostredníctvom lyžovania a zdieľať túto cestu po boku výnimočných ľudí,“ napísala vo vyhlásení.

Pôvodne sa chcela rozlúčiť po olympijskej sezóne 2025/26, no počas tréningu v americkom Copper Mountain si natrhla predný skrížený väz, mediálny kolaterálny väz a meniskus v ľavom kolene. Gutová-Behramiová tak vynechala celú sezónu a tým pádom aj ZOH v Taliansku.

„Napriek takmer 20 rokom vrcholového športu, pádom a zraneniam, nemám žiadne opakujúce sa bolesti a ani žiadne nechcem. Aj preto cítim, že nastal ten správny čas, keď už nebudem musieť za každú cenu trvať na dosiahnutí a prekročení svojich limitov,“ citovala ju agentúra dpa.

Gutová-Behramiová je olympijská šampiónka v super-G z Pekingu 2022 a majsterka sveta v super-G a obrovskom slalome z roku 2021. Okrem toho získala dve bronzové olympijské medaily a sedem medailí z MS. Vo Svetovom pohári debutovala v roku 2007 ako šestnásťročná. Celkovo nazbierala 48 víťazstiev a 101-krát stála na stupňoch víťaziek. V rokoch 2016 a 2024 získala veľký glóbus za celkové prvenstvo, malých nazbierala sedem - šesť v super-G a jeden v obrovskom slalome.
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