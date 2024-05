Johnsonová dostala dištanc za porušenie antidopingových pravidiel

Colorado Springs 14. mája (TASR) - Americká zjazdárka Breezy Johnsonová dostala 14-mesačný dištanc za porušenie antidopingových pravidiel. Do súťažného kolotoča sa bude môcť vrátiť 9. decembra, takže v novej sezóne by mala stihnúť úvodné rýchlostné disciplíny vo Svetovom pohári. Informovala o tom agentúra AP.



Johnsonovú dopingoví komisári trikrát nenašli na deklarovanom mieste. Podľa Americkej antidopingovej agentúry (USADA) to bolo 29. októbra 2022, 13. júna 2023 a 10. októbra 2023. Johnsonová vlani vynechala celu sezónu, pre zranenie kolena neštartovala ani na ZOH 2022 v Pekingu.