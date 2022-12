Lyžiar Kilde zvíťazil v zjazde vo Val Gardene

Val Gardena 17. decembra (TASR) - Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde triumfoval v sobotnom zjazde Svetového pohára vo Val Gardene. Obhajca malého krištáľového glóbusu zvíťazil v talianskom stredisku s náskokom 35 stotín sekundy pred Francúzom Johanom Clareym a upevnil si vedúce postavenie v priebežnej klasifikácii disciplíny. Tretí skončil domáci Mattia Casse (+0,69), ktorý dosiahol vo veku 32 rokov prvé pódiové umiestenie v kariére. Slovák Martin Bendik obsadil 60. miesto so stratou 5,10 sekundy.



Tridsaťročnému Kildemu ideálne vyšla kľúčová pasáž vedúca cez horskú lúku Ciaslat. Pred ňou zaostával za dovtedy vedúcim Clareym o štyri desatiny, no následné "ťavie hrby" prešiel optimálne a získal v nich na Francúza sekundu. Kilde potvrdil výbornú formu, vyhral tretí zo štyroch zjazdov v tejto sezóne. Celkovo má na konte už 17 prvenstiev v prestížnom seriáli. Na zjazdovke Saslong zaznamenal celkovo svoj piaty triumf, z toho tretí v kráľovskej alpskej disciplíne.



Na čele celkového poradia zostal Marco Odermatt, ktorý vedie s náskokom 115 bodov pred Kildem. Švajčiar obsadil v sobotu šieste miesto (+0,92). Nedarilo sa víťazovi štvrtkového skráteného zjazdu Vincentovi Kriechmayrovi, Rakúšan skončil až na nebodovanom 32. mieste (+1,95). Lyžiari sa teraz presúvajú do Alta Badie, kde ich čakajú v nedeľu a pondelok dva obrovské slalomy.