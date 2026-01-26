< sekcia Šport
Slovinci podajú sťažnosť po incidente s lyžami Prevca
Obe uvoľnené lyže sa kĺzali dolu mostíkom a jedna sa dokonca došmýkala až do doskočiska.
Autor TASR
Oberstdorf 26. januára (TASR) - Slovinský lyžiarsky zväz (SZS) sa chystá podať oficiálnu sťažnosť na Medzinárodnú lyžiarsku a snoubordovú federáciu (FIS) po udalostiach na MS v letoch v nemeckom Oberstdorfe. Krajina obsadila v tímovej súťaži až 6. miesto po tom, ako jej najlepšiemu skokanovi Domenovi Prevcovi kuriózne „ušli“ lyže z mostíka.
K incidentu došlo počas 1. kola, keď sa chystal vyštartovať Nór Marius Lindvik. Obe uvoľnené lyže sa kĺzali dolu mostíkom a jedna sa dokonca došmýkala až do doskočiska. Prevcovi, čerstvému majstrovi sveta v individuálnej súťaži, nestihli dodať náhradné lyže včas a funkcionári FIS mu už neumožnili v 1. kole štartovať. V 2. kole nastúpil, predviedol v ňom tretí najlepší skok (228,5 m), ale favorizovaní Slovinci už boli bez šance na umiestnenie na najvyšších priečkach.
FIS neskôr informovala, že 26-ročný pretekár si dostatočne nezaistil lyže pri kontrole. Neumožnenie Prevcovho štartu v 1. kole však podľa SZS vyvolalo „vážne obavy“ o rovnaké podmienky a transparentnosť v kľúčovom momente súťaže. „Zaistenie férových, bezpečných a rovnakých podmienok je základom pre dôveru v skokoch na lyžiach a vo fungovaní športových inštitúcií,“ citovala z vyhlásenia zväzu agentúra DPA.
