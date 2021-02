Beh na lyžiach: Boľšunov získal zlato v skiatlone

MS v severskom lyžovaní v Oberstdorfe - beh na lyžiach:

skiatlon mužov na 15+15 km:

1. Alexander Boľšunov (Rus.) 1:11:33,9 h

2. Simen Hegstad Krüger (Norwegen) +1,1 s

3. Hans Christer Holund (Nór.) +1,7

4. Johannes Hoesflot Kläbo (Nór.) +21,5

5. Emil Iversen (Nór.) +22,1

6. Sjur Röthe (Nór.) +47,3

7. Andrew Musgrave (V. Brit.) +1:33,3

8. Ivan Jakimuškin (Rus.) +2:00,3

9. William Poromaa (Švéd.) +2:00,4

10. Dario Cologna (Švajč.) +2:00,8

Oberstdorf 27. februára (TASR) - Ruský bežec na lyžiach Alexander Boľšunov získal na majstrovstvách sveta v Oberstdorfe zlatú medailu v skiatlone na 15+15 km. V nemeckom stredisku nechal za sebou päticu Nórov a dosiahol životný úspech. Na striebornej priečke skončil so stratou 1,1 s Simon Hegstad Krüger, bronz vybojoval Hans Christer Holund.Na MS 2019 v Seefelde bol Boľšunov štyrikrát strieborný, v sobotu sa v Oberstdorfe dočkal vytúženého prvého zlata. Na úvodnom klasickom úseku si ani jeden z bežcov nevypracoval výraznejší náskok a bolo jasné, že o medailách sa rozhodne na korčuliarskej pätnástke. Na čele sa postupne vytvorila sedemčlenná skupinka, v ktorej bol okrem Boľšunova a piatich Nórov ešte Andrew Musgrave. Brit ako prvý vypadol z boja o medaily.Boľšunov vysokým tempom postupne "uštval" Emila Iversena i majstra sveta v šprinte Johannesa Hösflota Kläba. Po poslednom medzičase bolo jasné, že o zlato si to rozdajú Boľšunov, Holund a Krüger. Holund na záverečnom stúpaní nasadil k trháku a vytvoril si mierny náskok. Boľšunov však stratu dohnal a pred nájazdom do cieľovej rovinky predviedol strhujúci finiš, na ktorý nenašiel odpoveď ani jeden z Nórov.Líder celkového poradia Svetového pohára opäť potvrdil, že je špecialistom na dlhé trate. Boľšunov nastupoval na sobotňajšiu súťaž s podmienkou za útok na Fína Joniho Mäkiho, ku ktorému prišlo na podujatí SP v Lahti. Boľšunov sa zahnal vo finiši pretekov štafiet po Mäkim palicou a v cieli mu uštedril hokejový bodyček. Fín si totiž držal súpera za chrbtom a nedal mu mnoho priestoru na finiš.