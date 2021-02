Slovenky v tímšprinte na 14. mieste, Malák je spokojný

MS v severskom lyžovaní v Oberstdorfe - beh na lyžiach

tímšprint mužov (6x1,2 km):

1. Erik Valnes, Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) 15:01,74 min

2. Ristomatti Hakola, Joni Mäki (Fín.) +1,68

3. Alexander Boľšunov, Gleb Retivych (Rus.) +2,09

4. Lucas Chanavat, Richard Jouve (Fr.) +13,91

5. Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino (Tal.) +16,66

6. Karl-Johan Westberg, Oskar Svensson (Švéd.) +17,02

7. Antoine Cyr, Graham Ritchie (Kan.) +17,06

8. Luděk Šeller, Michal Novák (ČR) +25,41

9. Roman Furger, Jovian Hediger (Švajč.) +29,64

10. Dominik Bury, Maciej Starega (Poľ.) +37,40



tímšprint žien (6x1,2 km):

1. Maja Dahlqvistová, Jonna Sundlingová (Švéd.) 16:27,94 min

2. Laurien van der Graaffová, Nadine Fähndrichová (Švajč.) +0,95

3. Eva Urevcová, Anamarija Lampičová (Slovin.) +3,46

4. Julia Stupaková, Natalia Neprjajevová (Rus.) +3,95

5. Rosie Brennanová, Sadie Bjornsenová (USA) +5,83

6. Tiril Udnes Wengová, Maiken Caspersen Fallová (Nór.) +18,94

7. Krista Pärmäkoskiová, Jasmi Joensuuová (Fín.) +24,26

8. Kateřina Razýmová, Kateřina Janátová (ČR) +29,37

9. Victoria Carlová, Sofie Krehlová (Nem.) +36,65

10. Flora Dolciová, Lena Quintinová (F.) +1:03,80

v semifinále: 14. Alena PROCHÁZKOVÁ, Barbora KLEMENTOVÁ (SR)

Oberstdorf 28. februára (TASR) - Nórska dvojica Erik Valnes, Johannes Hösflot Kläbo a Švédky Maja Dahlqvistová, Jonna Sundlingová získali zlaté medaily v bežeckom tímšprinte na MS v Oberstdorfe. Muži Nórska odsunuli v nemeckom stredisku na ďalšie priečky Fínsko a Rusko, ženy Švédska obhájili titul pred Švajčiarskom a Slovinskom. Slovenky Alena Procházková a Barbora Klementová obsadili 14. miesto a zopakovali tak umiestnenie spred dvoch rokov. Do finále medzi elitnú desiatku sa neprebojovali, v prvom semifinále skončili siedme.Kläbo na poslednom úseku v nedal šancu súperom, v boji troch tímov predstihol fínske duo Ristomatti Hakola, Joni Mäki o 1,68 s. Tretí Rusi Alexander Boľšunov a Gleb Retivych zaostali o 2,09 s. Boľšunov si vypracoval pred záverečnou odovzdávkou mierny náskok pred konkurentmi, no Kläbo dokázal svoje kvality a na prebiehajúcich MS pridal ďalšie zlato k individuálnemu šprintu. Celkovo má na konte zo šampionátov už päť najcennejších kovov. "" povedal Kläbo, ktorý pred dvoma rokmi v Seefelde vyhral tímšprint s Erikom Iversenom.Ženské finále sa na 6x1,2 km rozhodlo na záverečnom stúpaní, keď sa Švédka Sundlingová a Švajčiarka Nadine Fähndrichová (v dvojici s Laurien van der Graaffovou) odpútali od súperiek a rozdali si to o zlato. Sundlingová predstihla súperku o necelú sekundu a v Oberstdorfe vybojovala po individuálnom šprinte už svoju druhé zlato. "," uviedla Sundlingová. Slovinky Eva Urevcová a Anamarija Lampičova brali bronz s mankom +3,46, v súboji o tretiu pozíciu zdolali Rusky. Nórky skončili šieste. Dahlqvistová v roku 2019 získala titul v dvojici so Stinou Nilssonovou.Do desaťčlenného finále postúpili z oboch semifinálových behov priamo prvé štyri tímy, ďalšie dva na základe časov. Slovenkám po prvom úseku patrila výborná štvrtá pozícia v konkurencii 14 tímov, po druhom stratili priamy kontakt s najlepšími a klesli na siedmu pozíciu, na ktorej sa držali až do cieľa." povedal pre TASR vedúci slovenskej výpravy v Oberstdorfe Michal Malák.Procházková s Klementovou skončili ešte o jednu priečku vyššie pri svojom spoločnom maxime na svetovom šampionáte 2015 vo Falune. V tejto sezóne Svetového pohára bodovali v tímšprinte v decembri v Drážďanoch za 15. priečku. V utorok ich v Oberstdorfe čakajú individuálne preteky na 10 km voľne.