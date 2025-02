Brignoneová získala zlato v obrovskom slalome

výsledky obrovského slalomu žien na MS v Saalbachu:



1. Federica Brignoneová (Tal.) 2:22,71 min., 2. Alice Robinsonová (N. Zél.) +0,90 s, 3. Paula Moltzanová (USA) +2,62, 4. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +2,63, 5. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +2,68, 6. Sara Hectorová (Švéd.) +2,88, 7. Lara Colturiová (Alb.) 3,50, 8. Zrinka Ljutičová (Chor.) +3,54, 9. Lena Dürrová (Nem.) 3,56, 10. Britt Richardsonová (Kan.) +3,89, ..., 32. Rebeka JANČOVÁ (SR) +12,38

Saalbach 13. februára (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová sa stala novou majsterkou sveta v obrovskom slalome na svetovom šampionáte v rakúskom Saalbachu. Tridsaťštyriročná líderka celkového poradia Svetového pohára zvíťazila so suverénnym náskokom 90 stotín sekundy pred Alice Robinsonovou, ktorá dosiahla prvý cenný kov pre Nový Zéland. Bronz vybojovala Paula Moltzanová z USA (+2,62 s), zaznamenala prvú individuálnu medailu na svetovom šampionáte. Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová obsadila 32. miesto s mankom 12,38 s.Brignonenová vybojovala svoje druhé zlato na MS. Pred dvoma rokmi triumfovala na šampionáte vo francúzskych strediskách Courchevel/Meribel v kombinácii. Talianka vybojovala v Saalbachu druhú medailu, strieborná bola v super-G. V "obráku" dosiahla tretí cenný kov, druhá bola na uplynulých MS a aj pred 14 rokmi na šampionáte v nemeckom Garmisch-Partenkirchene.uviedla Brignonenová v rozhovore pre FIS. Po 28 rokoch vybojovala pre Taliansko zlato v "obráku". Naposledy sa to podarilo Deborah Compagnoniovej, ktorá vyhrala v rokoch 1996 a 1997.Talianka si už v prvom kole vytvorila najlepšiu východiskovú pozíciu. Už pred pretekmi patrila k najväčším favoritkám a potvrdila to svojou jazdou, keď si počínala suverénne a dokázala gradovať tempo. K jej času sa najviac priblížila len Robinsonová, líderka klasifikácie disciplíny vo SP. Víťazka "obráku" spred štyroch rokov Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska bola štvrtá (+1,40), o tri stotiny viac strácala Švédka Sara Hectorová, olympijská víťazka z Pekingu. Jančovej patrilo po prvom kole 37. miesto (+7,21 s), teda mimo výhody nízkeho štartového čísla popoludní.V 2. kole zaútočila zo šiestej priečky Nórka Thea Louise Stjernesundová, predviedla kvalitnú druhú jazdu, no pódium jej ušlo o jednu stotinu. Bronzovú pozíciu udržala Moltzanová a dosiahla druhý cenný kov na MS, pred dvoma rokmi bola zlatá v tímových paralelných pretekoch. Robinsonová zvládla aj cieľový hang a bola v cieli rýchlejšia o 1,72 sekundy. Brignonenová však potvrdila svoju extratriedu a rovnako ako v prvom kole bola najrýchlejšia.Obhajkyňa zlata Američanka Mikaela Shiffrinová sa rozhodla neštartovať, keďže po novembrovom zranení v Killingtone bojuje s posttraumatickou stresovou poruchou. V pretekoch sa nepredstavila ani Petra Vlhová, ktorá už v polovici januára informovala, že nebude súťažiť na svetovom šampionáte. Dvadsaťdeväťročná Slovenka utrpela vlani v domácom obrovskom slalome v Jasnej zranenie kolena a ešte nie je podľa vyhlásenia jej tímu pripravená bojovať o popredné priečky.Jančová absolvovala druhý individuálny štart v kariére na MS. Pred dvoma rokmi išla rovnako obrovský slalom a aj vtedy skončila na 32. priečke.uviedla Jančová v rozhovore pre JOJ Šport a priblížila aj svoj najbližší program: