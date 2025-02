Haugan je na čele obráku po 1. kole, Žampovci čakajú

Saalbach 14. februára (TASR) - Nórsky lyžiar Timon Haugan sa usadil na čele po 1. kole piatkového obrovského slalomu na MS v Saalbachu. V rakúskom stredisku viedol pred Švajčiarmi Loicom Meillardom (+0,02) a Marcom Odermattom (+0,24). Z trojice slovenských reprezentantov Andreas Žampa, Adam Žampa a Teo Žampa sa dostal do prvej tridsiatky len najstarší Adam.



Žampovci sa stali historicky prvou bratskou trojicou v "obráku" na MS. Najmladší z nich Teo uspel vo štvrtkovej kvalifikácii a doplnil tak svojich bratov.



Andreas vyrazil na trať so štartovým číslom 30, no nemal rýchlosť a obsadil 32. miesto. Adam s číslom 41 išiel o čosi lepšie a napokon mu to stačilo na 29. miesto. Teo vyrazil na trať ako 65. v poradí, išiel viac opatrne a napokon bol priebežne na 48. priečke.



Druhé kolo bolo na programe o 13.15 h.