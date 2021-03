Johaugová obhájila titul na 30 km a z Oberstdorfu má štvrté zlato

MS v severskom lyžovaní v Oberstdorfe - beh na lyžiach



Ženy - 30 km klasicky s hromadným štartom:

1. Therese Johaugová (Nór.) 1:24:56,3 h

2. Heidi Wengová (Nór.) +2:34,2 min

3. Frida Karlssonová (Švéd.) +2:34,8

4. Ebba Anderssonová (Švéd.) +2:36,3

5. Teresa Stadloberová (Rak.) +2:46,6

6. Anne Kjersti Kalvaaová (Nór.) +3:30,2

7. Tiril Udnes Wengová (Nór.) +3:33,5

8. Krista Pärmäkoskiová (Fín.) +3:41,7

9. Tatiana Sorinová (Rus.) +3:51,3

10. Laura Gimmlerová (Nem.) +4:08,6

Oberstdorf 6. marca (TASR) - Nórska bežkyňa na lyžiach Therese Johaugová potvrdila svoju dominanciu na MS v severských disciplínach v Oberstdorfe. V sobotu suverénne obhájila titul v pretekoch na 30 km klasicky s hromadným štartom a získala už 14. zlatú medailu zo svetových šampionátov, štvrtú v tejto disciplíne. Striebro vybojovala jej krajanka Heidi Wengová s priepastným mankom 2:34,2 min, tretia skončila Švédka Frida Karlssonová (2:34,8).Tridsaťdvaročná Johaugová sa v počte zlatých kovov na MS vyrovnala Ruske Jelene Vjalbeovej, viac získala iba jej krajanka Marit Björgenová (18). Celkovo má na konte 19 medailí (14-2-3). Na MS 2017 v Lahti a na ZOH 2018 v Pjongčangu Johaugová nemohla štartovať pre dopingový dištanc. Maratónsku tridsiatku vyhrala aj v Osle 2011, Falune 2015 a Seefelde 2019. Na prebiehajúcich MS v Oberstdorfe triumfovala vo všetkých štyroch disciplínach, v ktorých štartovala - premožiteľku nenašla ani v skiatlone a v pretekoch na 10 km voľne s intervalovým štartom a zlato brala aj zo štafety na 4x5 km.povedala v cieli Johaugová pre nórsku televíziu NRK.Favorizované Nórky Johaugová a Wengová sa hneď od začiatku snažili v ostrom tempe roztrhať 50-členný pelotón štartujúcich. Kontakt s nimi dokázal držať najskôr iba Švédka Ebba Andressonová, ale Johaugová si prakticky od štvrtého kilometra išla už iba vlastné preteky. Po prvom šesťkilometrovom okruhu mala pred prenasledovateľkami 16-sekundový náskok a ten v skvelej fazóne neustále navyšovala. Za ňou sa vytvorila päťčlenná skupinka, ktorá topfavoritku už čoskoro stratila aj z dohľadu. Po polhodine zišla z lyží trápiaca sa Švédka Charlotte Kallová, vtedy už mala Johaugová po desiatich kilometroch na čele takmer minútový náskok.Nórka si v jasnom počasí s teplotou okolo troch stupňov Celzia išla jednoznačne po prvenstvo. Za ňou sa naďalej držalo kvinteto s Wengovou, Anderssonovou, Karlssonovou, Rakúšankou Teresou Stadloberovou a domácou Nemkou Katharinou Henningovou. Na líderku strácali v polovici trate už viac ako 90 sekúnd. Po treťom okruhu vypadla zo stíhacej skupiny Henningová.Johaugová aj po prezutí v strhujúcom tempe valcovala konkurenciu, ešte pred métou 20 km mala k dobru už dve minúty. V jednom zo zjazdov za ňou po kolízii spadli obe Švédky i Wengová a priebežne druhá Rakúšanka Stadloberová na nich získala približne 20 sekúnd. Pri vjazde do posledného piateho kola sa však skupina opäť spojila dokopy so stratou 2:34 min na Johaugovú. Tá si po famóznom výkone prišla po jubilejné desiate víťazstvo v individuálnych súťažiach na MS. Boj o druhú priečku rozhodla pre seba na záverečnom stúpaní pred cieľom Wengová, vo finiši ešte odrazila útok Karlssonovej, ktorá pridala po dvoch striebrach z Oberstdorfu pridala do kolekcie bronz. Anderssonová skončila tesne za pódiom, Stadloberová už v závere nemala sily zasiahnuť do boja o medaily a skončila piata.