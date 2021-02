Lyžovanie-MS: Pertl viedol po 1. kole slalomu, Baláž 38.

Cortina d'Ampezzo 21. februára (TASR) - Rakúsky lyžiar Adrian Pertl sa usadil na čele po 1. kole nedeľného slalomu na majstrovstvách sveta. V Cortine d'Ampezzo viedol o 14 stotín sekundy pred domácim Talianom Alexom Vinatzerom, priebežne tretí bol Nór Sebastian Foss-Solevaag s odstupom 0,16 s. Slovenský reprezentant Filip Baláž sa zaradil na 38. priečku (+6,04 s) a postúpil do 2. kola (13.30 h).



Jury na stretnutí kapitánov tímov v sobotu večer oznámila, že v druhom kole nepôjde v obrátenom poradí zvyčajná tridsiatka, ale len najlepšia pätnástka. Pre výnimku z pravidiel sa rozhodla pre obavy z vysokých popoludňajších teplôt a týmto krokom chcela zabezpečiť čo najkvalitnejší podklad na boj o medaily.



Organizátori v noci polievali trať a vďaka tomu išli muži na slalomovom svahu Druscie A vo vrchnej pasáži prvého kola na zľadovatenej podložke. Pertl išiel ako ôsmy v poradí, postrážil si presadené bránky v hornej časti a v spodnej polovici svoju jazdu vygradoval. Na druhé miesto sa zaradil Vinatzer so 17-kou, najvyššie spomedzi členov elitnej sedmičky štartujúcich figuroval Foss-Solevaag. Iba o dve stotiny za ním bol Švéd Kristoffer Jakobsen s číslom 20, naopak, zo žrebovaných skupín sa do najlepšej pätnástky prvého kola nezmestili víťazi tohtosezónnych slalomov Svetového pohára Ramon Zenhäusern zo Švajčiarska, Rakúšan Manuel Feller ani Nemec Linus Strasser. Zo 100 štartujúcich sa do cieľa dostalo iba 55 pretekárov, takže všetci sa kvalifikovali do druhého kola.