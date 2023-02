Na majstrovstvách v Planici sa predstavia aj slovenskí bežci

Program MS 2023 v severských lyžiarskych disciplínach v Planici







streda 22. februára



12.00 beh na lyžiach ženy - kvalifikácia 5 km voľne



13.30 beh na lyžiach muži - kvalifikácia 10 km voľne



16.30 skoky na lyžiach ženy - kvalifikácia HS 100







štvrtok 23. februára



12.00 beh na lyžiach m+ž šprint klasicky - kvalifikácia



14.30 beh na lyžiach m+ž šprint klasicky - vyraďovacia časť



17.00 skoky na lyžiach ženy - individuálna súťaž HS 100







piatok 24. februára



11.30/14.15 severská kombinácia ženy - individuálna súťaž HS-100/5 km



15.30 beh na lyžiach muži - skiatlon 15+15 km



17.45 skoky na lyžiach muži - kvalifikácia HS-100







sobota 25. februára



10.00/15.30 severská kombinácia muži - individuálna súťaž HS-100/10 km



12.15 skoky na lyžiach ženy - súťaž družstiev HS-100



14.00 beh na lyžiach ženy - skiatlon 7,5+7,5 km



17.00 skoky na lyžiach muži - individuálna súťaž HS-100







nedeľa 26. februára



10.30/15.00 severská kombinácia miešané družstvá - HS-100/štafeta



11.30 beh na lyžiach m+ž - tímšprint kvalifikácia



13.30 beh na lyžiach m+ž - tímšprint finále



17.00 skoky na lyžiach miešané družstvá HS-100







utorok 28. februára



12.30 beh na lyžiach ženy - 10 km voľne



18.30 skoky na lyžiach ženy - kvalifikácia HS-138







streda 1. marca



11.00/15.10 severská kombinácia muži - súťaž družstiev HS-138/4x5 km



12.30 beh na lyžiach muži - 15 km voľne



17.30 skoky na lyžiach ženy - individuálna súťaž HS-138







štvrtok 2. marca



12.30 beh na lyžiach ženy - štafeta 4x5 km



17.30 skoky na lyžiach muži - kvalifikácia HS-138







piatok 3. marca



12.30 beh na lyžiach muži - štafeta 4x10 km



17.30 skoky na lyžiach muži - individuálna súťaž HS-138







sobota 4. marca



10.30/15.00 severská kombinácia muži - individuálna súťaž HS-138/10 km



12.00 beh na lyžiach ženy - 30 km klasicky s hromadným štartom



16.30 skoky na lyžiach muži - súťaž družstiev HS-138







nedeľa 5. marca



12.00 beh na lyžiach muži - 50 km klasicky s hromadným štartom

Planica 21. februára (TASR) - Planica bude po prvý raz dejiskom MS v severských lyžiarskych disciplínach. V stredu odštartujú boje o 24 medailových kolekcií, premiéru zažije súťaž miešaných družstiev v severskej kombinácii. Svetový šampionát v severskom lyžovaní sa v Slovinsku uskutoční prvýkrát v histórii.Organizátori očakávajú 100 až 150-tisíc návštevníkov. Pred dvoma rokmi v Oberstdorfe sa pre pandémiu koronavírusu súťažilo bez prítomnosti divákov. V Planici sa predstavia športovci zo 65 krajín, po vojenskej invázii na Ukrajinu majú naďalej stopku reprezentanti Ruska a Bieloruska.Slovensko budú reprezentovať štyria bežci na lyžiach. Je to o jedného viac ako v Oberstdorfe. Pre troch z nich to bude premiéra na svetovom šampionáte, debut medzi elitou čaká na Mariannu Klementovú (20 rokov), Andreja Rendu (22) i Jáchyma Ceneka (20). Dvadsaťosemročná Barbora Klementová štartovala doteraz na štyroch MS.Kvarteto Slovákov nemá vysoké ambície, v tomto ročníku s výnimkou decembrového štartu Rendu v Davose ani neobsadzovali preteky Svetového pohára.uviedol pre TASR tréner a vedúci výpravy v jednej osobe Ondrej Tuka. Jeho zverenci obsadia šprintérske disciplíny, Renda by sa navyše mal predstaviť aj v skiatlone a na 15 km voľne.V bielej stope sa opäť očakáva jednoznačná dominancia Nórov, ktorí na predchádzajúcich MS vyhrali deväť z dvanástich medailových disciplín a získali spolu 18 cenných kovov. Žiarila vtedy najmä Therese Johaugová (štyri zlaté zo štyroch štartov), ktorá už ukončila kariéru a Johannes Hösflot Kläbo (tri zlaté). Kläbo a jeho krajanka Tiril Udnes Wengová sú lídri prebiehajúceho ročníka Svetového pohára. Medailové chúťky netaja Švédi, najmä v ženskej kategórii (Ebba Anderssonová, Frida Karlssonová, či Jonna Sundlingová), nemalé očakávania majú aj Američanka Jessie Digginsová, Fínka Kerttu Niskanenová, či Talian Federico Pellegrino.V skokanských súťažiach Slovensko napokon nebude mať v Planici svoje zastúpenie, pretože u Tamary Mesíkovej prišlo k poklesu výkonnosti.povedal pre TASR František Vavrinčík, ktorý v Zväze slovenského lyžovania (ZSL) zastáva funkciu športového riaditeľa skokov na lyžiach.Na mostíkoch rozdajú rovnako ako v Oberstdorfe sedem kolekcií medailí. Medzi mužmi bude najväčším favoritom Halvor Egner Granerud. Nór dominuje vo Svetovom pohári a je na najlepšej ceste získať druhýkrát v kariére veľký glóbus. V tejto sezóne si v prestížnom seriáli pripísal na konto už 10 víťazstiev, na prelome rokov triumfoval na prestížnom Turné štyroch mostíkov.uviedol Granerud pre oficiálnu stránku FIS.Do boja o popredné priečky budú chcieť prehovoriť aj Poliaci Dawid Kubacki s Piotrom Zylom, Rakúšan Stefan Kraft, Slovinec Anže Lanišek, Nemci Andreas Wellinger s Karlom Geigerom či Japonec Rjoju Kobajaši. Zyla na MS v Oberstdorfe nenašiel premožiteľa na strednom mostíku, Kraft sa tešil zo zisku zlata na veľkom mostíku. Skúsený rakúsky skokan sa vždy dokáže dobre pripraviť na vrcholné podujatia, čo potvrdil aj na MS 2017 v Lahti, kde slávil víťazné double.priznal Kraft, ktorý v januári v japonskom Sappore dosiahol 27. víťazstvo v SP. Darilo sa mu aj na mamuťom mostíku na domácej pôde v Kulme, kde skončil v letoch druhý a tretí.Medzi ženami bude v skokoch najväčšou ašpirantkou na titul Kraftova krajanka Eva Pinkelnigová, ktorá začiatkom roka vyhrala prvý ročník Silvestrovského turné. K favoritkám patria aj Nemka Katharina Althausová či Slovinky Ema Klinecová s Nikou Križnarovou.