Kraft získal zlato na veľkom mostíku

MS v severskom lyžovaní - skoky na lyžiach:

Muži - súťaž na veľkom mostíku HS137:

1. Stefan Kraft (Rak.) 276,5 b. (132,5+134,0 m),

2. Robert Johansson (Nór.) 272,1 (129,5+135,5),

3. Karl Geiger (Nem.) 267,4 (132,0+132,0),

4. Piotr Zyla (Poľ.) 264,4 (130,5+137,0),

5. Anže Lanišek (Slov.) 258,5 (126,5+136,5),

6. Marius Lindvik (Nór.) 257,2 (126,5;131,5),

7. Jukija Sato (Jap.) 256,7 (134,0+130,5),

8. Daniel Huber (Rak.) 255,3 (133,5+123,5),

9. Cene Prevc (Slov.) 253,2 (129,5+129,5),

10. Jan Hörl (Rak.) 245,4 (127,0+136,5)

Oberstdorf 5. marca (TASR) - Rakúsky skokan na lyžiach Stefan Kraft získal na MS v severských disciplínach v Oberstdorfe zlatú medailu na veľkom mostíku V nemeckom stredisku triumfoval s náskokom 4,4 bodu pred Nórom Robertom Johanssonom. Bronz vybojoval Nemec Karl Geiger.Pre Krafta je to tretie zlato zo svetových šampionátov, pred štyrmi rokmi vo fínskom Lahti nenašiel premožiteľa na veľkom ani na strednom mostíku. Rakúšan opäť potvrdil, že sa dokáže veľmi dobre pripraviť na vrcholné podujatie. Víťazstvom vo štvrtkovej kvalifikácii naznačil, že aj v Oberstdorfe bude patriť medzi najväčších favoritov na titul.V piatok si na Schattenbergu vytvoril výbornú východiskovú pozíciu už v 1. kole, keď pristál na značke 132,5 m a usadil sa na čele o 5,7 bodu pred Johanssonom. V druhom kole v náročných podmienkach za hustého sneženia zaletel Kraft do vzdialenosti 134 m a odrazil nápor Johanssona, ktorý získal prvú individuálnu medailu z MS. Geiger sa zo šiestej priečky vyšvihol na bronzový stupienok, na strednom mostíku bol oberstdorfský rodák strieborný.Kraft mal zo zisku titulu obrovskú radosť.vyznal sa Kraft do kamier rakúskej televízie ORF.Obhajca zlata zo Seefeldu 2019 Geigerov krajan Markus Eisenbichler skončil až 17. Už v úvodnom kole pochoval šance na medailové umiestnenie Japonec Rjoju Kobajaši, ktorý sa po doskoku nevyhol pádu. Už istý celkový víťaz Svetového pohára Nór Halvor Egner Granerud mal pozitívny test na koronavírus a nemohol štartovať v súťaži.