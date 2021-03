Lundbyová sa stala historicky prvou so zlatom na veľkom mostíku

MS v severskom lyžovaní - skoky na lyžiach



súťaž žien na veľkom mostíku (HS137):

1. Maren Lundbyová (Nór.) 296,6 (128m/130,5m)

2. Sara Takanašiová (Jap.) 287,9 (126/134)

3. Nika Križnarová (Slovin.) 287,1 (126/129)

4. Marita Kramerová (Rak.) 281,9 (126,5/127,5)

5. Silje Opsethová (Nór.) 277,1 (124/138)

6. Ema Klinecová (Slovin.) 273,3 (120/139,5)

7. Irina Avvakumovová (Rus.) 265,7 (122,5/126,5)

8. Chiara Hölzlová (Rak.) 262,6 (120,5/133)

9. Daniela Iraschková-Stolzová (Rak.) 252,0 (116,5/128)

10. Juliane Seyfarthová (Nem.) 242,7 (118/123)

Oberstdorf 3. marca (TASR) - Nórska skokanka na lyžiach Maret Lundbyová je historicky prvá majsterka sveta na veľkom mostíku. V stredajšej súťaži na šampionáte v Oberstdorfe triumfovala so ziskom 296,6 bodu, strieborná Japonka Sara Takanašiová za ňou zaostala o 8,7 bodu. Na tretej pozícii skončila Slovinka Nika Križnarová.Lundbyová predviedla na Schattenbergu skoky dlhé 128 a 130,5 metra a získala svoj druhý titul svetovej šampiónky. Pred dvoma rokmi v Seefelde vyhrala na strednom mostíku a v rovnakej disciplíne má aj olympijské zlato z Pjongčangu. Na prebiehajúcich MS v Oberstdorfe vybojovala cenný kov v každom zo štyroch štartov - brala striebro z individuálu na strednom mostíku i z miešaných tímov a bronz zo súťaže ženských družstiev. Celkovo má z MS už osem medailí. "" uviedla Lundbyová v prvej reakcii.Súťaž žien na veľkom mostíku HS137 mala v Oberstdorfe premiéru na svetovom šampionáte. Dvadsaťšesťročná Nórka viedla už po prvom kole s náskokom 3,6 bodu pred Križnarovou, na tretiu Rakúšanku Maritu Kramerovú mala ešte bod navyše k dobru. Najdlhší skok dňa 139,5 metra predviedla v druhom kole Slovinka Ema Klinecová, no stačilo to iba na šiestu priečku. Takanašiová, ktorá vyhrala rekordných 60 podujatí v SP, stále čaká na prvé individuálne zlato z veľkej súťaže, k bronzu zo stredného mostíka pridala striebro na veľkom. Bronz patrí líderke Svetového pohára Križnarovej, v Oberstdorfe si pripísala aj striebro v ženských družstvách.