Rakúske kvarteto skokaniek na lyžiach získalo zlato v súťaži družstiev

Rakúske kvarteto skokaniek na lyžiach v zložení zľava Daniela Iraschková-Stolzová, Chiara Hölzlová, Sophie Sorschagová a Marita Kramerová sa teší zo zisku zlata v súťaži družstiev na MS v severskom lyžovaní v nemeckom Oberstdorfe 26. februára 2021. Foto: TASR/AP

MS v severskom lyžovaní v Oberstdorfe - skoky na lyžiach



ženy - súťaž družstiev na strednom mostíku (HS106):



1. Rakúsko (Daniela Iraschková-Stolzová, Sophie Sorschagová, Chiara Hölzlová, Marita Kramerová) 959,3 b,

2. Slovinsko (Nika Križnarová, Špela Rogeljová, Urša Bogatajová, Ema Klinecová! 957,9,

3. Nórsko (Silje Opsethová, Anna Odine Strömová, Thea Minyan Björsethová, Maren Lundbyová) 942,1,

4. Japonsko 877,5,

5. Nemecko 873,1,

6. Rusko 787,4,

7. Poľsko 631,2,

8. Česko 621,5



Oberstdorf 26. februára (TASR) - Rakúske kvarteto skokaniek na lyžiach v zložení Daniela Iraschková-Stolzová, Sophie Sorschagová, Chiara Hölzlová a Marita Kramerová získalo na MS v nemeckom Oberstdorfe zlaté medaily v súťaži družstiev. Striebro vybojovalo družstvo Slovinska, bronz patrí Nórsku.Rakúšanky triumfovali s náskokom 1,7 bodu pred Slovinkami, ktoré mali víťazstvo na dosah. Zlatá medailistka z individuálnej súťaže na strednom mostíku Ema Klinecová však skočila iba 95,5 m. Výrazne zaostala za Kramerovou, ktorá v záverečnej sérii súťažných pokusov zaletela do vzdialenosti 104 m. Pre skúsenú Iraschkovú-Stolzovú je to druhé zlato z MS, na najvyššom stupienku stála aj v Osle v roku 2011.povedala pre agentúru APA rakúska hrdinka Kramerová. Pre skúsenú Iraschkovú-Stolzovú je to druhé zlato z MS, na najvyššom stupienku stála aj v Osle v roku 2011.