Lyžovanie-MS: Slovenské mužské nádeje sú aj v národných kvótach

Slovenská nominácia na MS v Cortine (4 muži a 2 ženy):



Adam Žampa (paralelný obrovský slalom, obrovský slalom, slalom),

Andreas Žampa (paralelný obrovský slalom, obrovský slalom),

Martin Bendík (super-G, zjazd),

Filip Baláž (super-G, paralelný obrovský slalom, obrovský slalom, slalom),

Petra Vlhová (alpská kombinácia, super-G, paralelný obrovský slalom, obrovský slalom, slalom),

Petra Hromcová (paralelný obrovský slalom, obrovský slalom, slalom).

Cortina d'Ampezzo 7. januára (TASR) - Národné kvóty na vrcholných zjazdárskych podujatiach ako postrach veľmocí a nádeje outsiderov. Zo slovenského hľadiska prakticky nič neriešia pre Petru Vlhovú, ale môžu pomôcť jej štyrom krajanom a jednej krajanke.Na MS v Cortine d'Ampezzo sa v kĺzavých disciplínach predstaví Martin Bendík a v super-G aj Filip Baláž. Národné kvóty však môžu k výraznejšiemu výsledku pomôcť najmä bratom Žampovcom. Sú etablovaní v SP a točivé disciplíny majú špecifiká aj v (ne)výhodnosti štartových čisiel. Adam sa v tejto sezóne vo svojej prvej disciplíne trápil, čo spôsobili aj jeho pretrvávajúce problémy so zranením. Päť svojich slalomových štartov na predchádzajúcich šampionátoch však premenil na štyri umiestnenia v prvej 30-ke, z toho aj 15. miesto. Najmä však zažiaril v roku 2014 na ZOH v Soči, kde si najlepším časom 2. kola zabezpečil v ozrutnej konkurencii skvelú 6. priečku. V SP ho prenasleduje renking a z neho vyplývajúce štartové čísla na už rozbitých povrchoch.V Cortine však môžu štartovať len maximálne štyria z každej krajiny a Rakúšanom odpadá aj miestenka obhajcu titulu, lebo Marcel Hirscher ukončil kariéru. Podobne to je so silnými slalomárskymi tímami Švajčiarska, Francúzska, či Nórska. V štartovej listine sa uvoľní niekoľko miest (a tiež súperov) aj v obrovskom slalome, ktorý je v tejto zime najlepšou disciplínou slovenského mužského lyžovania.Adam skončil štyrikrát v prvej 30-ke, z toho raz siedmy a raz ôsmy, Andreas tiež dvakrát bodoval. Všeobecne by sa šanca Žampovcov, Baláža a Petry Hromcovej mohla skrývať tiež v paralelnom obrovskom slalome, to je azda "" súťaž šampionátu.