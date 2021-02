Super-G v Cortine d'Ampezzo je v znamení presúvaní

utorok, 11. februára



super-G žien (10.45)



MS 2019 (Are):

1. Mikaela Shiffrinová (USA),

2. Sofia Goggiová (Tal.),

3. Corinne Suterová (Švaj.)



ZOH 2018 (Pjongčang):

1. Ester Ledecká (ČR),

2. Anna Veithová (Rak.),

3. Tina Weiratherová (Licht.)



zjazdovka: Olympia delle Tofane, štart 2190 mnm, cieľ: 1560, dĺžka trate 2100 m, prevýšenie: 630 m, klesanie max. 65, priemer 30 percent.



super-G mužov (13.00):



MS 2019:

1. Dominik Paris (Tal.),

2. Vincent Kriechmayr (Rak.) a Johan Clarey (Fr.)



ZOH2018:

1. Matthias Mayer (Rak.), 2. Beat Feuz (Švaj.), 3. Kjetil Jansrud (Nór.)



zjazdovka: Vertigine, štart 2190 mnm, cieľ 156, dĺžka trate 2080 m, prevýšenie 630, klesanie max 61, priemer 30 percent.

Cortina d'Ampezzo 10. januára (TASR) - Deň pred štartom zjazdárskych MS v Cortine d'Ampezzo sa hovorilo o prvých medailách v ženskej kombinácii. Na druhý deň v pondelok už bolo všetko ináč, po zrušení súťaž alpskej všestrannosti chvíľu vyzeralo, že prvé dekorácie budú až v utorok v oboch utorkových superobrovských slalomoch. Večer však padol verdikt, že sa pôjde len ženský super-G. Ten v utorok o 14.30 opäť pre nepriazeň počasia zrušili a tak to poldruha hodinky vyzeralo, že v Dolomitoch vzíde prvý majster sveta zo stredajšej mužskej kombinácie. Aj tá však následne padla za obeť poveternostným prognózam a tak v tretí deň šampionátu platí, že vo štvrtý deň sa bude realizovať druhý variant v chronológii tejto meteo-pohromy.Vychádzajúc z opatrného predpokladu, že v talianskom stredisku sa vo štvrtok predsa na trať superobrovského slalomu vydajú ženy (10.45) a po nich na inom svahu muži (13.00), svoje želiezko v ohni prvej medailovej udalosti má aj slovenské lyžovanie. Petra Vlhová patrí (napríklad aj podľa rakúskej agentúry APA) medzi favoritky druhého sledu.Najväčšia je jednoznačne Lara Gutová-Behramiová. Švajčiarka vyhrala v tejto zime štyri z piatich super-G a 29-ročná, mimoriadne skúsená pretekárka má na konte 30 víťazstiev v súťažiach SP a z toho trikrát uspela v Cortine.nepripúšťa si tlak superfavoritka. V utorok jej však v prenosových záberoch bolo vidno na očiach, že ďalší odklad svojej najdôležitejšej súťaže prijala s nevôľou a je slová do kamery zneli frustrovane. Možno aj preto, že na vrcholných podujatiach jej často chýbal krôčik k zlatému kovu. Má šesť medailí, z MS päť, no ani jednu najcennejšiu a zlatý lesk kovu na vrcholnom podujatí v jej úctyhodnej zbierke jednoznačne chýba.To Petra Vlhová má už vo veku 25 rokov "nahrané". Pred dvoma rokmi získala na MS titul i obe ďalšie medaily a ich prípadná nadstavba v Cortine nie je imperatív pre super-G. Navyše ako jediná v generálke na MS potrápila Gutovú-Behramiovú takmer identicky rýchlou jazdou, keď rozhodujúce dve desatiny stratila drobným zaváhaním v rýchlom oblúkovom prejazde do záverečných tiahlych zákrut. Na druhej strane mala v Ga-Pa trať odjazdenú deň predtým, kým v Cortine pôjde svoje vôbec prvé preteky.Problém trochu je, že pre Vlhovú to budú vôbec prvé preteky a až vo štvrtý deň, čo jej totálne skrížilo všetky pôvodné plány, najmä ohľadom prípravy na hustý druhý týždeň MS. Preto tréner Livio Magoni patril v utorok ku kritikom a pre AP zdôraznil, že podľa neho organizátori nevyužili šancu preteky uskutočniť:Preto "na papieri" ako spolufavoritky lepšie vyzerajú napríklad Talianky. Po zranení Gutovej veľkej "kĺzavej" rivalky Sofie Goggiovej sa zraky domácich fanúšikov upierajú na Federicu Brignoneovú a Martu Bassinovú. Švajčiarsko má medailové ambície aj vďaka Corinne Suterovej, trochu menej sa verí Michelle Gisinovej. Otázna je výkonnosť Američanky Mikaely Shiffrinovej, obhajkyňa zlata spred dvoch rokov v tejto zime super-G nejazdila, ale údajne ho pred šampionátom intenzívne trénovala. Tiež nevyspytateľná spolufavoritka je olympijská víťazka Ester Ledecká, takže keby dva stupienky na pódiu veľmociam uchmatlo "Česko-Slovensko", bol by to síce historický a nie až taký čakaný okamih, no určite nie senzačný, tobôž nelogický.Ak by uspela Gutová-Behramiová, bolo by to prvý titul pre Švajčiarky od premiérovej medailovej súťaže v roku 1987 (Maria Walliserová). Len jedna krajina dokázala dobyť zlato viackrát a Rakúsku sa to podarilo hneď 7-krát. V Cortine však jeho zraneniami oslabený ženský tím tie úplne najvyššie ambície nemá.Opačne je to medzi mužmi. Vincent Kriechmayr suverénne vedie poradie tejto disciplíny v SP a spolu s druhým krajanom Matthiasom Mayerom majú najstabilnejšiu formu. Toto je však faktor, ktorý na MS často nezaváži a predovšetkým to platí pre rakúske tímy. Zjazdárska superveľmoc chodieva na vrcholy nabitá bodmi zo Svetového pohára, ale mnohokrát siahala na medaily ťažko a na zlaté takmer vôbec. A toto je tiež výzva nielen pre namotivovaných Švajčiarov či Nórov, ale aj pre obhajcu titulu Taliana Domimika Parisa, ktorý sa v januári postupne vrátil to kĺzavej špičky.prezradil recept na triumf top-favorit Kriechmayr.