Utorňajší tréning zjazdu mužov na MS nebude, mnohým chýba materiál

Are 4. februára (TASR) - Organizátori zrušili utorňajší tréning zjazdu mužov na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní vo švédskom Are. Príchod do dejiska komplikuje počasie, meškajú lety a mnohým pretekárom stále chýba materiál.



Tréning sa mal uskutočniť o 10.30 h, náhradný plán je popoludňajšie voľné lyžovanie, ale aj tento program sa podľa agentúry APA môže zmeniť. V zjazde budú štartovať aj slovenskí reprezentanti Matej Prieložný a Martin Bendik.