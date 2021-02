Vlhová si vyskúšala svah na kombináciu: Už viem, čo od toho čakať

Cortina d'Ampezzo 11. februára (TASR) - Petra Vlhová i ďalšie lyžiarky sa vo štvrtok dočkali úvodnej súťaže na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo. Slovenská reprezentantka hodnotila deviate miesto v superobrovskom slalome pozitívne predovšetkým z pohľadu "tréningu" na pondelňajšiu kombináciu, v ktorej už bude patriť k top kandidátkam na medaily. Vrátane tej najcennejšej.



V talianskom rezorte sa šampionát oficiálne koná od začiatku týždňa, peripetie s počasím si však vynútili výrazné zásahy do programu vrcholného podujatia: "Dnes ráno som sa smiala, že do tretice nám to hádam vyjde. Videla som, že je už pekne. Trošku nám to zmenilo plány, ale každý mal rovnaké podmienky a žiaľ, museli sme sa s tým vyrovnať. Nakoniec už máme prvé preteky za sebou, takže sa teším."



Vlhová zaostala za víťaznou Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou o 90 stotín sekundy. "Hodnotím to dobre, ale nie úplne najlepšie. Neurobila som veľké chyby, no dalo sa ísť trošku rýchlejšie, sneh bol mäkší a trošku som sa trápila," povedala 25-ročná Slovenka po svojej premiére na zjazdovke Olympia delle Tofane.



Svah bude aj súčasťou pondelňajšej alpskej kombinácie: "V super-G som bola v predchádzajúcich pretekoch druhá, ale musíme byť realisti, nečakala som, že teraz budem na pódiu v každých pretekoch, hoci v rýchlostných disciplínach sa cítim lepšie. Deviate miesto je ako keby nič, na MS sa berú len medaily. Snažím sa to brať pozitívne najmä do kombinácie, že som si vyskúšala trať. Nikdy doteraz som tu nesúťažila, už viem, čo od toho čakať, aká je rýchlosť, aký je profil trate. Z dnešných pretekov si chcem zobrať čo najviac do kombinácie."



Dovtedy bude Vlhová v piatok aj sobotu trénovať slalom, keďže vynecháva zjazd ako jedinú z individuálnych disciplín. "V nedeľu mám voľno a potom na mňa čaká veľmi náročný týždeň," dodala líderka celkového poradia Svetového pohára, na ktorú čakajú štyri štarty v intervale šiestich dní. V troch z nich bude obhajovať medaily z predchádzajúcich MS vo švédskom Are.