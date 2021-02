Alpská kombinácia žien na MS v zjazdovom lyžovaní bude budúci pondelok

Cortina d'Ampezzo 8. januára (TASR) - Alpská kombinácia žien na MS v zjazdovom lyžovaní sa uskutoční na budúci pondelok, teda presne týždeň po jej zrušení. Pre slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú by to mala byť druhá súťaž na šampionáte. Tento utorok je na programe super-G, ktorej štart posunuli z 10.30 na 13.00 a mužský superobrovský slalom presunuli z utorka na štvrtok (11.30). FIS a organizátori tieto zmeny opäť urobili v dôsledku zlých meteo-prognóz.



Len na dva dni zjazdárskych MS v Cortine d'Ampezzo bolo naplánované rozdávanie dvoch medailových kolekcií. Po odsunutí pondelkovej alpskej kombinácie žien sa tak malo stať v odložený prvý deň súťaženia, ale v pondelok večer už bolo opäť všetko ináč. Husté sneženie neustáva. Najprv zmenilo poradie disciplín kombinácie, potom prvé preteky úplne zrušilo a večer prišiel verdikt o presunutí na ďalší pondelok. Medzitým za obeť padlo mužské podujatie, pretekárom sa navyše vo štvrtok škrtne aj prvý meraný tréning na nedeľný zjazd. V termíne ich super-G sa pôjde o 2,5 hodiny posunutý ženský, ak budú usporiadatelia vôbec schopní dovtedy nachystať a vypreparovať trať.



Zjazdovky na oba super-G sú odlišné a tá mužská (Vertigine) sa nachádza blízko zóny lavínového ohrozenia. Pre husté sneženie tak v pondelok zrušili pretekársku obhliadku trate i jej vytýčenie. Prístup k svahu bol úplne uzavretý. Aj preto sa kompetentní rozhodli súťaž z utorka odvolať a premiestiť kapacity na trať Olympia delle Tofane, aby sa zachránil aspoň super-G žien, ktorým už hrozí tesnotka podujatí. V ďalších dňoch treba merať tréningy na víkendové zjazdy. Presun kombinácie na rezervný voľný deň znamená, že ženy budú mať v priebehu 6 dní až 5 súťaží, rátajúc aj preteky tímov.



V dejisku vládne frustrácia, píše rakúska tlačová agentúra APA a cituje riaditeľa ženských pretekov FIS Petra Gerdola: "Opäť som toho veľa nenaspal, bola to dlhá noc." Vzápätí však pripomenul optimistické poveternostné predpovede pre oblasť Dolomitov od štvrtka. To je vlastne aj nutný predpoklad na uskutočnenie zjazdov.