Alphand mal počas tréningu ťažký pád, transportovali ho vrtuľníkom

Crans Montana 21. februára (TASR) - Francúzsky lyžiar Nils Alphand mal ťažký pád počas piatkového tréningu na zjazd Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana. Dvadsaťosemročného pretekára musel zo zjazdovky transportovať do nemocnice vrtuľník.



Syn slávneho zjazdára Luca Alphanda spadol približne po 50 sekundách jazdy. Bezprostredne po nehode nebol známy rozsah jeho zranení, podľa agentúry AFP mu museli záchranári zafixovať krk.



Nils Alphand dosiahol spomedzi francúzskych reprezentantov najlepší čas vo štvrtkovom prvom tréningu, skončil v ňom sedemnásty. Zjazd v Crans Montane je na programe v sobotu, v nedeľu sa pôjde vo švajčiarskom rezorte super-G.



Pre francúzske lyžovanie je to ďalšia nepríjemná strata. V decembri utrpel po páde vážne zranenie hlavy jeden z najlepších zjazdárov súčasnosti Cyprien Sarrazin, zranenia vyradili do konca sezóny aj jeho reprezentačných kolegov Blaisea Giezendannera a veterána Alexisa Pinturaulta.