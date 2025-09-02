Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
< sekcia Šport

Lyžovanie na tráve: Fričová obsadila na MS v slalome štvrté miesto

.
Na snímke Nikola Fričová (Slovensko) preteká v disciplíne super obrovský slalom počas Svetového pohára v lyžovaní na tráve (FIS Grasski World Cup 2025) v prostredí Jasenskej doliny pri Martine v piatok 4. júla 2025. Foto: TASR - Daniel Stehlík

V super-G obsadila siedme miesto.

Autor TASR
Štítna nad Vláří 2. september (TASR) - Slovenská reprezentantka v lyžovaní na tráve Nikola Fričová sa postarala o najlepšie výsledky slovenskej výpravy na majstrovstvách sveta v českej Štítnej nad Vláří. V slalome skončila štvrtá, piata v obrovskom slalome i superkombinácii. V super-G obsadila siedme miesto.

„Na majstrovstvá sveta som išla s cieľom umiestniť sa v každej disciplíne do šiesteho miesta a to mi nevyšlo len v super-G. Som s výsledkami celkovo spokojná, aj keď to nakoniec dopadlo bez medaily. Konkurencia je momentálne veľmi silná. Tak isto si myslím, že aj spolupráca s tímom bola super – či už s trénerom, vedúcimi výpravy alebo medzi nami dievčatami,“ zhodnotila svoje vystúpenie Fričová podľa tlačovej správy Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).
.

Neprehliadnite

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy