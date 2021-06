Rettenbach 23. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v lyžovaní na tráve Nikola Fričová zaznamenala premiérové víťazstvo vo Svetovom pohári. Na podujatí v rakúskom Rettenbachu triumfovala v slalome, vďaka čomu sa dostala na čelo hodnotenia seriálu.



Fričová podčiarkla svoje výborné výkony v Rettenbachu tretím miestom v obrovskom slalome a šiestym v super-G.



„Boli to celkovo veľmi náročné preteky. Rakúsky Rettenbach je jeden z najťažších svahov a bolo veľmi teplé počasie. V sobotu sme mali v jeden deň dve disciplíny a s výsledkom v obrovskom slalome som bola veľmi spokojná. Na super-G ešte treba trochu potrénovať. Nateraz som spokojná so šiestym miestom," uviedla Fričová v tlačovej správe Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA).



Podujatie v Rettenbachu bolo druhou zastávkou v tohtoročnom seriáli SP. Fričovej sa najviac vydaril nedeľný slalom, ktorý vyhrala. Po triumfe sa dostala nielen na čelo SP, ale vedie aj priebežné poradie v slalome.



„Vyjazdila som si prvé víťazstvo vo Svetovom pohári a to mi spravilo veľkú radosť, keďže som sa týmto výkonom stala líderkou v celkovom hodnotení SP. O dva týždne ma čaká ďalšie kolo Svetového pohára v českom Predklášteří," dodala.



V Rettenbachu štartoval medzi mužmi aj Alex Jánoška, ktorý skončil v super-G na 16. mieste. V obrovskom slalome bol 19. a slalom nedokončil. Tomáš Noris obsadil v obrovskom slalome 20. priečku, v super-G skončil na 29. mieste a slalom tiež nedokončil. Vanesa Drahovská a Adam Masár slalom a ani obrovský slalom nedokončili a v super-G neštartovali.