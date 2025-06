Petra Vlhová slávi 30 rokov, chce sa ešte vrátiť na svahy

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati v 1. kole slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v slovinskej Kranjskej Gore v nedeľu 7. januára 2024. Foto: TASR- Martin Baumann

Bratislava 13. júna (TASR) - Petra Vlhová sa v roku 2022 stala na zimnej olympiáde v Pekingu prvou slovenskou lyžiarkou, ktorá získala zlatú medailu v slalome. Okrem toho má na konte ďalšie viaceré hodnotné úspechy, ich rozširovanie však momentálne komplikuje rehabilitácia po dvoch operáciách kolena. V piatok 13. júna oslávi 30 rokov a po doliečení by rada pokračovala v kariére.Narodila sa 13. júna 1995 v Liptovskom Mikuláši, jej rodičia Zuzana a Igor majú ešte aj syna Borisa. Ten bol dlhé roky lídrom jej tímu Ski Team VLHA. Talent mala ich dcéra viditeľný, kariéru rozbehla v klube LK Liptovský Mikuláš. Jej prvý tréner bol Ján Garaj, pod jeho vedením zažila aj svoje prvé úspechy. Neskôr sa stala členkou klubu Ski Club Javorica Liptovský Ján, kde ju trénoval Tomáš Hudec. V tomto období dosiahla svoj prvý veľký úspech, keď sa ako šestnásťročná stala víťazkou slalomu žien na ZOH mládeže v Innsbrucku. Svoju premiéru v pretekoch Svetového pohára si odbila v roku 2012, keď ako 17-ročná obsadila v slalome v Semmeringu 11. miesto. V tých istých pretekoch si triumf zabezpečila jej krajanka Veronika Velez-Zuzulová.O dva roky neskôr si pripísala ďalší významný úspech, keď získala titul juniorskej majsterky sveta. Stalo sa tak na jej domácom svahu v Jasnej. V roku 2015 získala svoj premiérový triumf v SP, uspela vo švédskom Are. Odvtedy si získavala čoraz väčšiu pozornosť, neskôr zdolala v Aspene aj svoju veľkú rivalku Mikaelu Shiffrinovú o 0,24 stotín sekundy.Slovenská reprezentantka sa zlepšovala každými pretekmi a jej mimoriadne úspešný rok 2019 zavŕšila ziskom titulu majsterky sveta v obrovskom slalome v Are. V sezóne 2020/21 získala veľký krištáľový glóbus, teda najcennejšiu trofej pre lyžiarov vo SP. Stala sa prvou Slovenkou s touto trofejou. Tento úspech dosiahla po tom, čo v slalome vo švajčiarskom Lenzerheide získala potrebné body. O ďalší rok na olympiáde v Pekingu získala zlatú medailu v slalome. Po prvom kole bola na 8. priečke, no bravúrnou jazdou v druhom kole dokázala, že patrí medzi lyžiarske stálice.Na ďalšie výraznejšie úspechy však Vlhová i jej fanúšikovia čakajú. Na domácich pretekoch v obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024 spadla a musela sa podrobiť operácii. Po následnej rehabilitácii sa jej stav nezlepšil natoľko, aby mohla opäť pretekať a tak podstúpila lekársky zákrok po druhý raz. Momentálne sa Vlhová po vynechaní celej sezóny lieči a rehabilituje.uviedla na nedávnej akcii pre svojho sponzora.Vlhová má vo SP na konte 31 víťazstiev, z toho 22 v slalome, 6 v obrovskom slalome a 3 v paralelnom slalome. Na pódiu stála 73-krát, trikrát získala malý glóbus za hodnotenie disciplíny (2020 slalom a paralelný slalom a 2022 slalom). Na konte má však aj iné ocenenia. Je držiteľkou pamätnej medaily ministra obrany Slovenskej republiky I. stupňa, vlani obdržala Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Je aj štvornásobná víťazka ankety Športovec roka na Slovensku.