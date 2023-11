Pini po Söldene: Petra bola neskutočná, v Levi zabojujeme o triumf

Levi 2. novembra (TASR) - Tréner olympijskej víťazky v slalome Petry Vlhovej je spokojný so vstupom do novej sezóny Svetového pohára. Dvadsaťosemročná lyžiarka obsadila v úvodnom obrovskom slalome v Söldene tretiu priečku, pričom od triumfu ju delilo len štrnásť stotín sekundy. Mauro Pini verí, že vydarený vstup ju nabudí a v najbližších pretekoch vo fínskom Levi (10. a 11. novembra) "zabojuje o víťazstvo".



Vlhovú v októbri na viac než týždeň odstavila z plánovaného prípravného bloku angína, no napriek tomu dokázala na úvod bojovať o najvyššie priečky. "Bol to pre nás excelentný výsledok. Napriek okolnostiam, ktoré nás pred úvodnými pretekmi sprevádzali, sme dosiahli jednoznačne viac, ako sme mohli očakávať. Petra bola neskutočná. Našla dostatok sily a energie, aby zo seba dostala viac než sto percent svojich aktuálnych možností," povedal hlavný tréner Niké Ski Team-u Petra Vlhová pre Sport Management Company.



"Navyše, Petra bola naozaj blízko k víťazstvu, čo sme, úprimne povedané, vôbec nečakali. Aj preto sme absolútne spokojní a šťastní. Tento výsledok nám dodal obrovské množstvo ďalšej energie, ktorú cítime aj po príchode do Levi. Petra je tiež veľmi šťastná a zároveň hrdá na to, čo sme ako tím dokázali. Všetci sa z toho tešíme, posúva nás to dopredu," pokračoval.



Celý tím sa zo Söldenu presunul do Fínska, dejiska nasledujúcich pretekov, kde sa 11. a 12. novembra uskutočnia dva slalomy. "Išli sme z plus 10 či 15 stupňov a prišli sme do mínus 10 až 15 stupňov. Na druhej strane, presne takéto pravé zimné prostredie na prípravu sme hľadali a potrebovali. Levi nám v tomto ročnom období ponúka perfektné podmienky. Organizátori urobili v uplynulých týždňoch naozaj veľký kus práce, vďaka čomu sme tu našli absolútne skvelo nachystaný svah na prípravu. Samozrejme, nie sme tu sami, je tu takmer každý. Z pohľadu kvality je to však výborné na prípravu pred ďalšími pretekmi," uviedol Pini.



Levi je stredisko, v ktorom sa Petre Vlhovej darí. Do vlaňajšieho novembra bola s piatimi triumfami rekordérka trate. Zásluhou dvoch výhier ju prekonala Mikaela Shiffrinová, ktorá má teraz pred Slovenkou náskok jedného triumfu. "Za uplynulých jedenásť rokov vyhrali slalom v Levi len tri pretekárky. Mikaela Shiffrinová, Petra a Tina Mazeová. Slovinka sa však tešila len raz, zatiaľ čo Mikaela má šesť triumfov a Petra päť. Je to niečo naozaj obdivuhodné," povedal.



Pini je pred budúcotýždňovými pretekmi dobre naladený a verí, že jeho zverenka zabojuje o ďalší triumf: "Som veľký optimista, že Petra bude opäť bojovať o víťazstvo. Stále máme pred pretekmi dostatok dní a stať sa môže všeličo, v tomto momente sme však plní sebavedomia a nadšenia."