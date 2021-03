Lyžovanie: Pinturault jasne viedol po 1. kole obráku, Žampa 18.

Lenzerheide 20. marca (TASR) - Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault sa suverénne usadil na čele po 1. kole sobotného obrovského slalomu Svetového pohára. Na finálovom podujatí vo švajčiarskom Lenzerheide viedol o 81 stotín sekundy pred Rakúšanom Stefanom Brennsteinerom, priebežne tretí bol Chorvát Filip Zubčič +1,04 s. Slovák Adam Žampa zaostal za lídrom o 2,92 s a figuroval na 18. mieste.



Pinturault ako vedúci muž celkového poradia SP a druhý v hodnotení disciplíny otvoril súťaž so štartovým číslom 1. Pre záverečnú úpravu trate sa začiatok oneskoril o pätnásť minút, no nevyviedlo ho to z koncentrácie. Postrážil si strmú vrchnú časť a rozdiel v porovnaní so súpermi urobil najmä v rytmickejších pasážach. Dôležité preňho bolo, že Švajčiar Marco Odermatt, ktorý mal v celkovom poradí 31-bodové manko a v klasifikácii "obráku" viedol o 25 bodov, figuroval až na desiatej priečke s odstupom 1,66 sekundy. "Myslím si, že z mojej strany to bolo veľmi dobré. Nemal som najlepší pocit, sneh sa každú chvíľu mení, raz musíte kontrolovať situáciu, inokedy atakovať. Moja úloha je jasná, ak chcem glóbus, musím útočiť. Som však vo vedení a na strmine si to môžem trocha postrážiť," povedal Francúz pre portál laola1.at.



Adam Žampa sa na trať vydal s číslom 20. Chyby sa dopustil hneď v úvodnom úseku a tá sa s ním ťahala počas celej jazdy. Jeho strata narastala na každom medzičase, z klasifikovaných pretekárov v cieli prvého kola bol tretí od konca, v 2. kole (12.00 h) však stále mohol zabojovať o bodované umiestnenia. Na pätnástu pozíciu Rakúšana Marca Schwarza strácal 74 stotín.