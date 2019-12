Pinturault po 1. kole na čele slalomu, Adam Žampa na SP postúpil

Val d'Isere 15. decembra (TASR) - Domáci lyžiar Alexis Pinturault sa po 1. kole usadil na čele nedeľného slalomu Svetového pohára vo francúzskom Val d'Isere. Časom 52,85 viedol o 59 stotín sekundy pred Američanom Lukeom Wintersom, na tretej pozícii figuroval Švajčiar Ramon Zenhäusern, ktorý zaostal o 0,72 s. Slovenský reprezentant Adam Žampa s číslom 36 sa priebežne umiestnil na 24. priečke (+2,53 s) a postúpil do 2. kola (12.30 h).



Súťaž presunuli zo soboty, keď sa nemohlo štartovať pre silný vietor, ustúpiť musel na nedeľu pôvodne naplánovaný obrovský slalom. Na pretekárov čakal najmä vo vrchnej pasáži veľmi zatvorený slalom, ktorý utvoril aj medzi členmi elitnej žrebovanej sedmičky veľké rozdiely. Čas na porovnanie stanovil Pinturault s jednotkou, v strmine sa vyvaroval chýb a rýchlo zvládol aj záverečnú otvorenejšiu časť. Výraznejšie sa k nemu nikto nepriblížil, našliapnuté mal Nór Henrik Kristoffersen, no na konci sa dopustil zásadnej chyby a nabral veľký odstup. Dvadsaťdvaročný Winters sa prekvapujúco dostal na druhé miesto s vysokým štartovým číslom 40, v ôsmom štarte vo SP sa premiérovo prebojoval do 2. kola. Okrem Wintersa a Zenhäuserna mali menšie než sekundové manko iba Švéd Andre Myhrer (+0,88) a Rakúšan Michael Matt na štvrtej priečke (+0,93). Adam Žampa sa po svojej jazde zaradil na 21. pozíciu, neskôr klesol len o tri miesta a prebojoval sa ďalej.