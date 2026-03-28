Sobota 28. marec 2026
Lyžovanie: Prevcová triumfovala vo finálových letoch v Planici

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Planica 28. marca (TASR) - Domáca slovinská skokanka na lyžiach Nika Prevcová triumfovala vo finálových letoch Svetového pohára v Planici. Už istá držiteľka veľkého glóbusu predstihla na mamuťom mostíku o 17,2 bodu Nórku Eirin Mariu Kvandalovú, tretia skončila so stratou 43,6 b. Japonka Nozomi Marujamová. Pre Prevcovú to bolo 40. víťazstvo v SP.
