Shiffrinová zložila pieseň pre ľudí, ktorí bojujú s koronavírusom

Denver 22. marca (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová opäť prejavila svoje umelecké sklony. V rámci možností sa rozhodla podporiť ľudí, ktorí bojujú proti pandémii nového koronavírusu v prvej línii, a zložila im pieseň.



Dvadsaťpäťročná Američanka sa počas uplynulej zimy prezentovala na sociálnych sieťach interpretovaním viacerých skladieb a najnovšie sa vložila do autorskej úlohy. "Každý deň sme svedkovia neuveriteľných činov dobra a veľkorysosti. Lekári a zdravotné sestry naďalej pomáhajú aj miliónom chorých, ktorých problémy nesúvisia s týmto konkrétnym vírusom. Tisícky zdravotníkov v dôchodku sa dobrovoľne vrátili do nemocníc, ďalší vyvíjajú lieky a vakcíny na túto a všetky ostatné choroby. Hasiči, policajti, všetci vo verejnoprospešných službách. Vojaci, ktorí sú rozpoltení medzi povinnosťou chrániť naše krajiny a túžbou chrániť vlastné rodiny," napísala Shiffrinová k videu s piesňou na instagrame.



V uplynulých dňoch sa s fanúšikmi podelila aj o cvičenia, akým sa dá venovať v domácej karanténe, či vyzvala ľudí, aby dodržiavali hygienické návyky. Shiffrinová má za sebou náročné obdobie aj z osobnej stránky, začiatkom februára jej zomrel otec. Po nečakanej strate prerušila svoju súťažnú sezónu, návrat plánovala na marcovom podujatí Svetového pohára v Are. Nákaza koronavírusu sa však dovtedy rozšírila natoľko, že sa nesúťažilo už ani vo Švédsku a trojnásobná víťazka veľkého glóbusu prišla o možnosť obhájiť trofeje z minulej zimy.